شادي حسين: الأهلي لا يقارن ووافقت على الانتقال دون أي تفكير

أعرب شادي حسين، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بهذه الخطوة التي وصفها بأعظم لحظات حياته، بعد أن حقق حلم العمر بارتداء قميص الفريق، مؤكدًا أنه لم يتردد ولو للحظة واحدة في الانضمام للأهلي.

وقال شادي حسين خلال حوار مطول مع الموقع الرسمي للأهلي: «لا يوجد من الكلمات ما يمكنه أن يصف شعوري بعد أن تحولت أحلامي إلى واقع كنت أتمناه وأعمل على تحقيقه، وعلى الرغم من صعوبة هذا الحلم فإنني لم أتخل يومًا عن السعي للوصول إليه، خاصة أنني لعبت كرة القدم بسبب الأهلي. لهذا لم أفكر أو آخذ وقتًا، ووافقت على الفور على هذه الخطوة التي انتظرتها سنوات طويلة».

وأضاف: بالفعل كان لدي عروض عديدة، لكني لم أقارن الأهلي بأي مكان آخر. لقد حلمت بهذه الخطوة وعندما تحققت لم أتردد في الموافقة من دون أي تفكير.

وأكد شادي حسين أنه كان يتمنى دائمًا أن يحالفه التوفيق ويرتدي قميص الأهلي ويتوج معه بالبطولات، وكان يبذل قصارى جهده طوال الفترة الماضية حتى ينجح في لفت أنظار النادي ويكون جديرًا بثقة المسؤولين فيه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالإحباط الشديد مع كل مرة كان يتم ترشيحه للانضمام ولا تنتهي الأمور كما كان يتمنى.

وأتم حديثه مُبينًا أنه ينتمي لعائلة تشجع الأهلي، وتربى على عشق النادي ومتابعة لاعبيه منذ الصغر، وكان يحرص بشكل مستمر على حضور مباريات الفريق في استاد القاهرة على وجه الخصوص، وكان حلم اللعب للنادي الأهلي يلازمه منذ الطفولة ويكبر مع سنوات عمره.