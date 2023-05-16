شادى سمير رئيس المجموعة لـ «CEO Level»: «سيليكت إنترناشيونال» ترجئ طرح «سيجما تكنولوجى» فى البورصة

كشف المهندس شادى سمير، الرئيس التنفيذى لمجموعة «سيليكت إنترناشيونال» القابضة، عن إرجاء طرح حصة من شركة «سيجما تكنولوجى» التابعة فى البورصة المصرية.

وأرجع فى الجزء الثانى من حواره مع «CEO Level» الذى تمت إذاعته أمس على قناة «ALMAL TV» على «يوتيوب» أسباب تأجيل الطرح إلى الأحداث العالمية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مستويات التضخم بجانب انخفاض العملة المحلية.

وأوضح أن «سيليكت إنترناشيونال» القابضة اتخذت الإجراءات والتجهيزات لتهيئة «سيجما تكنولوجى» للطرح منذ صيف 2022 إلا أنها فضلت التريث حتى تتحسن الظروف المحيطة بأسواق المال العالمية.

ولفت «سمير» إلى أن حجم مشروعات «سيليكت إنترناشيونال» فى مبادرة «حياة كريمة» تقدر بنحو مليار جنيه، موضحًا أن نسبة تنفيذ تلك الأعمال بلغت 60 – %70.

وتطرق ضيف حلقة «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال» و يذاع مساء الخميس من كل أسبوع على «ALMAL TV» إلى تفاصيل تحوله من متخصص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى عالم الاستثمار المباشر، واقتحام قطاعات المياه و الكهرباء و المشروعات العقارية والأغذية.

وأفصح عن تدشينه مصانع متعددة فى قطاعات مختلفة، منها اللوحات الكهربائية، وطلمبات المياه، والمواسير، فى إطار إستراتيجيته بشأن تصنيع المكونات المستوردة .

وأوضح أن حجم استثمارات المجموعة محليًا وخارجيًا يقدر بنحو 80 مليون دولار، مشيرًا إلى أنها تمتلك عدة شركات تابعة وهى «سيجما تكنولوجى» و«سمارت فيجن إيجيبت» و«سمارت فيجن أوروبا» و«سمارت فيجن KSA» و«مانج للمشروعات العقارية» و«أون تك».

وتمتلك «سيليكت إنترناشيونال» نحو 4 مراكز رئيسية، فى مصر والإمارات والسعودية وإنجلترا، بالإضافة إلى 26 شركة تابعة وممثلة لها فى مختلف دول العالم.