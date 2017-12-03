شادوف تركب وحدات زراعة مائية لـ500 أسرة بحلوان

12 ألف جنيه تكلفة الوحدة تتحملها الشركة جهاد سالمقالت شيرين هلال، متخصصة التسويق بشركة "شادوف"، إن الأخيرة تعاقدت مع 500 أسرة من محدودى الدخل بحلوان على تركيب وحدات زراعة مائية "هايدروبونيك" فوق أسطح منازلهم لتطبيق الزراعة بدون تربة، على أن تمد الأسر بالمعلومات والتدريبات اللازمة ومن



12 ألف جنيه تكلفة الوحدة تتحملها الشركة

جهاد سالم

قالت شيرين هلال، متخصصة التسويق بشركة “شادوف”، إن الأخيرة تعاقدت مع 500 أسرة من محدودى الدخل بحلوان على تركيب وحدات زراعة مائية “هايدروبونيك” فوق أسطح منازلهم لتطبيق الزراعة بدون تربة، على أن تمد الأسر بالمعلومات والتدريبات اللازمة ومن ثم تقوم الشركة بشراء المحاصيل.

وأشارت إلى أن تكلفة الوحدة تصل إلى 12 ألف جنيه، وتتحملها الشركة بالكامل، وتتمير وحدات الزراعة المائية بكونها موفرة للمياه، فيتم تغيير المياه مرة واحدة كل شهر، فضلا عن توفير إنتاج أكثر وتكلفة أقل من الزراعات التقليدية كما تستخدم مبيدات أقل.

ولفتت شيرين هلال إلى أن الزراعة المائية تناسب المحاصيل الورقية مثل الجرجير والسبانخ وغيرها، كما أنها لا تحتاج إلى مساحات كبيرة نظرا للتصميم على شكل هيكل متدرج.

تأسست شركة شادوف في عام 2011، بهدف توفير حلول خضراء لتمكين ذوي الدخل المنخفض من الزراعة على السطح، سواء لإنتاج محاصيل للاستهلاك الشخصي أو الزراعة بهدف الربح.

