شاختار يقلب الطاولة على روما.. وتعادل سلبي بين إشبيلية ومانشستر يونايتد

علي المصري قلب شاختار دونيتسك الأوكراني الطاولة على روما الإيطالي، وحول تأخره بهدف لفوز ثمين بهدفين، في ذهاب دور الستو عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب "دونباس آرينا". تقدم روما في النتيجة عبر جنكيز أوندير بنهاية الشوط الأول، وتعادل فيريرا لشاختار في الدقيقة 53، قبل أن يضيف فريد الهدف الثاني عند

علي المصري

قلب شاختار دونيتسك الأوكراني الطاولة على روما الإيطالي، وحول تأخره بهدف لفوز ثمين بهدفين، في ذهاب دور الستو عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب “دونباس آرينا”.

تقدم روما في النتيجة عبر جنكيز أوندير بنهاية الشوط الأول، وتعادل فيريرا لشاختار في الدقيقة 53، قبل أن يضيف فريد الهدف الثاني عند الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يتأجل حسم الفريق المتأهل لربع النهائي حتى مباراة العودة والتي ستقام على ملعب الأولمبيكو دي روما بعد أسبوعين.

دي خيا يمنح مانشستر تعادلا أمام إشبيلية



خرج مانشستر يونايتد بتعادل ثمين بدون أهداف، من موقعته أمام مضيفه إشبيلية مساء الأربعاء، على ملعب “سانشيز بيزخوان”، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب “أولد ترافورد” في الثالث عشر من الشهر المقبل، ويكفي الشياطين الحمر الفوز بأي نتيجة من أجل العبور لدور الثمانية.