شاحنات النقل الثقيل ترفع النولون 40%

30% في أسعار تأجير السيارات الخاصة ببورسعيد بورسعيد - أمانى العزازي قررت جمعية أصحاب شاحنات النقل الثقيل رفع نولون النقل البري 40% ردا على زيادة أسعار الوقود بنفس النسبة. وقال السيد زايد رئيس مجلس إدارة شركة ترانس إيجيبت للنقل ورئيس الجمعية، إن رقع سعرا لوقود يزيد الأعباء على المستور

30% في أسعار تأجير السيارات الخاصة ببورسعيد



بورسعيد – أمانى العزازي



قررت جمعية أصحاب شاحنات النقل الثقيل رفع نولون النقل البري 40% ردا على زيادة أسعار الوقود بنفس النسبة.

وقال السيد زايد رئيس مجلس إدارة شركة ترانس إيجيبت للنقل ورئيس الجمعية، إن رقع سعرا لوقود يزيد الأعباء على المستورد والمصدر حيث تتكلف نقل حاوية 40 قدم من بورسعيد للقاهره 2500 جنيه، وسترتفع تلك التكلفة إلى 3000 جنيه على الأقل.

وقال سليم الحارون صاحب مكتب للنقل بالسيارات، إن زملائه العاملين بموانئ السخنة والإسكندرية رفعوا سعر النولون إلى 30 جنيها للطن، مقارنة بـ 21 جنيه قبل القرار.

من ناحيه أخرى، أكد صلاح جاب الله صاحب مكتب لتأجير السيارات، إن زيادة الوقود سترفع تعريفة النقل الخاص خمسون جنيها فى مسافة 30 كيلو، بحيث تصل إلى 200 جنيه.

وقال أحمد شوقى صاحب سيارة أجرة، أن تكلفة قطع المسافة من بورسعيد للقاهرة تصل إلى 450 جنيه، والزيادة يتقفز بالتكلفة إلى 500 جنيه.