شاتسى حسن : «open banking» فرصة للبنوك للإبداع في طرح خدمات مالية جديدة للعملاء

قالت شاتسى حسن ، الرئيس التنفيذى للأمن المؤسسى فى البنك التجارى الدولى CIB، إن مفهوم open banking يعد فرصة جيدة للبنوك للابتكار فى تقديم خدمات مالية جديدة للعملاء ، كما يعد تطورا طبيعيا للتحول الرقمى.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات اليوم الأول من مؤتمر Caisec لأمن المعلومات الذى تنظمه شركة ميركورى للاتصالات خلال الفترة من 13 إلى 14 يونيو الجارى وترعاه جريدة المال إعلاميا.

وأوضحت شاتسى أن open banking عبارة عن طريقة جديدة لتقديم الخدمات المالية عبر البنوك بخلاف الطرق المتعارف عليها إذ يسمح البنك لمقدمى خدمات آخرين ومطورى تطبيقات وحلول برمجيات على تلبية احتياجات العملاء بشرط أن تكون مؤمنة على اعلى مستوي.

واكدت أن تطبيق انستا باى التحويلات المالية والذى أطلقه البنك المركزى المصرى فى مارس الماضى تزامنا مع منظومة المدفوعات اللحظية يعتبر أول تطبيق لمفهوم open banking.

وتابعت أن البنوك تسعى إلى كسب ثقة العملاء مع مراعاة أعلى درجات الأمان فى إجراء المعاملات المالية عن طريق التأكد من الهوية الشخصية للعملاء وضمان عدم انتحال دخول أى أشخاص غير مصرح لهم بالدخول على التطبيقات المالية مع تطبيق أحدث النظم التكنولوجية المتطورة للتصدى لأى محاولات غير اعتيادية على حسابات العملاء.

ومن جانبها ، ألمحت عبير خضر ، رئيس قطاع أمن المعلومات فى البنك الاهلى المصري، إلى أن من أشهر البنوك الرقمية حول العالم بنك ديف فى امريكا وستانلى البريطانى ، منوهة بأن البنك الأهلى أطلق مؤخرا حملة توعية موسعة العملاء بعدم الإفصاح عن أى بيانات مالية للآخرين.

وتابعت خضر أن البنك المركزى المصرى تطلق مبادرة لتدريب الكوادر المصرفية فى مجال أمن المعلومات وقامت كافة البنوك بإرسال الكفاءات للحصول على شهادات معتمدة فى هذا الصدد ، مبينة أن البنك الأهلى المصرى عقد أيضا اتفاقية تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لتأهيل الكوادر العاملة به.