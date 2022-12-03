شاب ينهي حياة شقيقه خنقًا في الغربية.. والمتهم: «قيدته وألقيته بالبحر»

أنهى شاب حياة شقيقه خنقًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما استدرجه ووثقه بالحبال في مدينة المحلة بمحافظة الغربية ، وتخلص من الجثمان في مياه البحر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص ملقاه في مياه بحر شبين بمدينة المحلة.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق المجني عليه من الأب، وآخر -لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر شقيق المجني عليه بوجود خلافات بينه والمجني عليه.

وأضاف أنه على إثر ذلك اتفق مع المتهم الآخر على استدراجه لإحدى المخازن الخاصة به، ولدى وصولهم قاما بتوثيق المجني عليه وتكبيله “بالحبال”، وخنقه الأول مستخدمًا “حبل”.

وعقب ذلك استأجر مركبة “توك توك” من أحد الأشخاص ووضع المجني عليه داخلها، ولدى وصوله لمحل العثور تعدى عليه بسلاح أبيض “سكين” ليتأكد من وفاته ثم ألقاه بالمياه.

وبارشادهما ضبط السلاح والأداة ومركبة “توك توك” المستخدمين في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.