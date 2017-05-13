شاب ينجح بالصدفة فى تعطيل فيروس ضرب 74 دولة

المال - خاص:استطاع شاب بريطانى يعيش فى الولايات المتحدة اسمته صحيفة جارديان التى نشرت النبأ البطل بالصدفة ان يوقف انتشار الفيروس ميلوار الذى ضرب 74 دولة فى اوروبا واسيا وشل العمل فى عشرات المستشفيات البريطانية فضلا عن انظمة تشغيل خدمة فيديكس للبريد وخدمات أخرى.ونجح الشاب بعد أن وضع رمزا مخبأ

المال – خاص:

استطاع شاب بريطانى يعيش فى الولايات المتحدة اسمته صحيفة جارديان التى نشرت النبأ البطل بالصدفة ان يوقف انتشار الفيروس ميلوار الذى ضرب 74 دولة فى اوروبا واسيا وشل العمل فى عشرات المستشفيات البريطانية فضلا عن انظمة تشغيل خدمة فيديكس للبريد وخدمات أخرى.





ونجح الشاب بعد أن وضع رمزا مخبأ فى التشفير الخاص بالفيروس فى شله وتعطيله ونجحت محاولته التى اجراها بمساعدة شاب امريكى متخصص فى الحماية الامنية لانظمة التشغيل لاجهزة الكمبيوتر وقال إن الرمز الذى قام بتخبئته نجح فى تعطيل فعالية الفيروس.

وقال: خرجت للغداء مع صديق وعدت حوالي الساعة 3 مساء ورأيت تدفق المقالات الإخبارية عن تعرض مختلف المنظمات في المملكة المتحدة للهجوم”.

وقال للجارديان: “بعد ذلك وجدت عينة من البرامج الضارة وراء ذلك، ورأى أنها كانت متصل بها مجال اخر، والتي لم تكن مسجلة لذلك التقطته وقمت بالعبث فى الرمز ونحجت المحاولة”.