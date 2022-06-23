شاب يقتل طالبة بعيار ناري في حرم جامعة خاصة بالأردن

قُتلت طالبة أثناء تواجدها في حرم جامعة خاصة في العاصمة الأردنية عمّان بعيار ناري أطلقه شاب قبل أن يلوذ بالفرار وفقا لما نقلته صحف أردنية.

والحادث يأتي بعد أيام قليلة من مقتل طالبة مصرية أمام جامعتها بالمنصورة في حادث هز الرأي العام العربي.

وقالت صحيفة الأنباط الأردنية، إن مديرية الأمن العام في العاصمة “عمان” أبلغت عن إقدام “أحد الأشخاص” على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة شمال العاصمة”.

وقالت المديرية إنه تم محاولة إسعاف الفتاة المصابة ونقلها إلى المستشفى لكنها وصلت بحالة سيئة وتوفيت”.

وأكدت أن القاتل “لاذ بالفرار” بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادثة لتحديد هوية مطلق النار وإلقاء القبض عليه.

وقال موقع “الوكيل الإخباري” الأردني إن الفتاة المقتولة هي “كالبة” في إحدى الجامعات الخاصة بعمان.