شاب يقتل خالته وزوجها ويشعل النيران في جثتيهما بالجيزة.. والمتهم: «سرقت ذهبها»

ارتكب شاب جريمة قتل خالته وزوجها في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وأشعل النيران في جثتيهما والشقة سكنهما، حتى يتمكن من طمس معالم الجريمة، وذلك عقب إنهاء حياتهما وسرقة مصوغات ذهبية وأموال مملوكة لهما.

كان قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في إحدى الشقق بعقار في المنطقة، ووفاة قاطنيها وهما: “شخص وزوجته”.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل شقيقة المجني عليها -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وباستهدافه أمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقال إنه توجه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له غافلهما وسدد لهما عدة طعنات، وأودت بحياتهما ثم استولى على مبلغ مالي، بعض المصوغات الذهبية، 2 هاتف محمول.

وأضاف أنه لخشية افتضاح أمره وضبطه أضرام النيران في جثتي المجني عليهما وفر هاربًا.

وأرشد عن المصوغات الذهبية المستولي عليها، وكذا أحد الهاتفين المستولي عليهما لدى عميلين له وأمكن ضبطهما.

كما أرشد عن مبلغ مالي من المبلغ المستولي عليه، وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول، مضيفًا أنه تخلص من الهاتف الآخر بإلقائه في الطريق العام.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.