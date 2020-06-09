شاب يقتل جدة صديقه.. والدافع: سرقة فلاشة وشاشة تلفزيون

قتل شاب عاطل جدة صديقه داخل شقتها بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، بدافع سرقة شاشة تليفزيون وفلاشة بمسكنها، وكشفت ملابسات الجريمة أجهزة وزارة الداخلية، وألقت القبض عليه.

قتل الجدة بمسكنها

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مسنة، داخل الشقة سكنها، وبها سحجات وكدمات حول العنق.

وبسؤال ابنتها قالت إنها أثناء عودتها للشقة سكنها، وبعد الطرق على بابها لم تستجب والدتها، فأدخلت ابنها من نافذة المطبخ، واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

وشكلت أجهزة الداخلية، فريق بحث لكشف غموض الجريمة، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها.

التوصل للقاتل

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل، وله معلومات جنائية – مُقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعد استهدافه تمكنت الأمن من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بدافع السرقة.

المتهم: دخلت بمفتاح تركوه معي لقضاء طلباتها

وقال إنه نظرًا لوجود علاقة صداقه بينه وحفيد المجني عليها، واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها، فقد عقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة توجه لشقة المجني عليها، وعقب دخوله أجهز عليها وخنقها فأودى بحياتها. المتهم بالقتل

واستولى على المسروقات وهرب، وبإرشاده ضبطت المسروقات عبارة عن شاشة تليفزيون، فلاشة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.