«شاب» يشعل النار في شقة فتاة رفضت والدتها خطبته بالقاهرة

أشعل شاب النيران في منزل إحدى السيدات في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة ، بعدما رفضت عرضه عليها خطبة ابنتها، فأقدم على حرق باب المنزل وتمكنت الأجهزة المعنية من السيطرة على النيران.

كان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات عن اكتشافها وجود آثار حريق في باب الشقة محل سكنها دون تلفيات أو إصابات.

واتهمت السيدة أحد الأشخاص، في المنطقة بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب باستخدام قداحة ومادة قابلة للاشتعال.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد متصل، كان زوج قد أشعل النيران في مسكنه المتواجد بعقار بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، عقب نشوب مشادة مع زوجته تسببت في تركها المنزل والذهاب لجارتها، فأضرم النيران في غرفة النوم نكاية فيها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد إبلاغ زوجته، والتمكن من السيطرة على الحريق.