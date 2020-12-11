لايف

شاب يشترك مع آخر لقتل جاره بكفر الشيخ: استدرجته وطعناه بسلاحين

بهدف سرقة مركبة "توك توك".
أماني عوض 4:37 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 4:37 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

خطط شاب مع آخر لجريمة قتل جاره في محافظة كفر الشيخ، واستدرجه بغرض توصيله إلى إحدى المناطق وتعديا عليه بسلاحين أبيض، وألقي جثته بهدف سرقة مركبة “توك توك” قيادته، وكشفت أجهزة الأمن ملابسات الحادث وضبطت الجناة.

جثة سائق مصابًا بطعنات

بدأت التفاصيل لكشف ملابسات الجريمة، بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا بالعثور على جثة سائق مركبة توك توك -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ- وبها طعنات متفرقة وسرقة مركبة “توك توك” قيادته.

اقرأ أيضا  القبض على صاحب فيديو إلقاء مبالغ مالية على المواطنين بالطريق العام

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بكفرالشيخ، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وسباك يوجد لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ.

قتل وسرقة

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقال أحدهم إنه نظرًا لكونه جار للمجني عليه طلب منه توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز.

اقرأ أيضا  سطو على مصنع ومكتب بريد ومحطة وقود.. حل لغز جرائم سرقة في 4 محافظات (صور)

وأضاف المتهم أنه أثناء سيرهما اتصل بالمتهم الثاني، وطلب منه مقابلته وعقب وصوله واستقلاله صحبتهما ووصولهم لمكان العثور على الجثة طلبا من المجني عليه التوقف بزعم مقابلة أحد الأشخاص.

المتهمون في جريمة قتل

اعترافات: طعناه بمطواه وسكين وألقينا الجثمان

وتابع: أنه أثناء ذلك تعديا عليه باستخدام قطعتي سلاح أبيض “مطواة، سكين”، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور واستوليا على مركبة “توك توك” وفرا هاربان.

اقرأ أيضا  للحد من التلوث.. «البيئة» تقترح التوسع في إشارات المرور الكهربائية

وبارشادهما ضبطت مركبة “توك توك” المستولي عليه لدى عميل لهما “سيئ النية”، ومبلغ مالي من حصيلة بيع مركبة “توك توك”، “المطواة” المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم الأول بتخلصه من “السكين” بإلقائها بمياه أحد المجارى المائية، واتخذت الإجراءات القانونية لعرض المتهمين على النيابة العامة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

جرائم التزوير.. كشف مزيف رخص معدات ثقيلة وصاحب شركة يسهل الهجرة غير الشرعية

أماني عوض 4:14 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

سطو على مصنع ومكتب بريد ومحطة وقود.. حل لغز جرائم سرقة في 4 محافظات (صور)

أماني عوض 3:41 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

الداخلية: إيفاد مأمورية لنقل «مسن» إلى الشهر العقاري بالقاهرة

أماني عوض 1:55 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

وزير الإعلام : الرئيس السيسى يأمر بمنح لقاح كورونا الصيني مجانا للمصريين

المال - خاص 1:46 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

حملة أمنية تداهم مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة.. وضبط 6 مصحات

أماني عوض 1:35 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أيمن عزام 9:49 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20