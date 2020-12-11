شاب يشترك مع آخر لقتل جاره بكفر الشيخ: استدرجته وطعناه بسلاحين

خطط شاب مع آخر لجريمة قتل جاره في محافظة كفر الشيخ، واستدرجه بغرض توصيله إلى إحدى المناطق وتعديا عليه بسلاحين أبيض، وألقي جثته بهدف سرقة مركبة “توك توك” قيادته، وكشفت أجهزة الأمن ملابسات الحادث وضبطت الجناة.

جثة سائق مصابًا بطعنات

بدأت التفاصيل لكشف ملابسات الجريمة، بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا بالعثور على جثة سائق مركبة توك توك -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ- وبها طعنات متفرقة وسرقة مركبة “توك توك” قيادته.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بكفرالشيخ، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وسباك يوجد لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ.

قتل وسرقة

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقال أحدهم إنه نظرًا لكونه جار للمجني عليه طلب منه توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز.

وأضاف المتهم أنه أثناء سيرهما اتصل بالمتهم الثاني، وطلب منه مقابلته وعقب وصوله واستقلاله صحبتهما ووصولهم لمكان العثور على الجثة طلبا من المجني عليه التوقف بزعم مقابلة أحد الأشخاص. المتهمون في جريمة قتل

اعترافات: طعناه بمطواه وسكين وألقينا الجثمان

وتابع: أنه أثناء ذلك تعديا عليه باستخدام قطعتي سلاح أبيض “مطواة، سكين”، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور واستوليا على مركبة “توك توك” وفرا هاربان.

وبارشادهما ضبطت مركبة “توك توك” المستولي عليه لدى عميل لهما “سيئ النية”، ومبلغ مالي من حصيلة بيع مركبة “توك توك”، “المطواة” المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم الأول بتخلصه من “السكين” بإلقائها بمياه أحد المجارى المائية، واتخذت الإجراءات القانونية لعرض المتهمين على النيابة العامة.