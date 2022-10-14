شاب يخطف ويقتل صديقه في أسوان.. والمتهم: «اقترض أموالًا ولم يسددها»

ارتكب شخص جريمة خطف وقتل صديقه بعدما نشبت بينما خلافات مالية على مبلغ اقترضه المجني عليه من المتهم، فدبر الجاني مع 3 آخرين الجريمة، واستدرجوه وأنهوا حياته، ثم دفنوا الجثمان في منطقة جبلية بمحافظة قنا، وكشفت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن أسوان تفاصيل الواقعة وضبطت الجناة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان ، بلاغًا من مواطن بغياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه رفقة صديقه، وتلقيه عدة اتصالات هاتفيه من نجله وصديقه مفادها أن نجله مدين بمبلغ مالي لصديقه لوجود معاملات مالية بينهما، وطلبا منه سداد المال، وعقب ذلك تبين له غلق هاتف نجله واتهم صديقه بارتكاب جريمة خطف واحتجازه.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه المشار إليه -له معلومات جنائية- و3 آخرين -لأحدهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

واتضح من التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه من محل البلاغ، باستخدام سيارة ملاكي “مُحددة” للخلافات المالية المشار إليها.

وأضافت أنهم توجهوا به إلى إحدى المزارع خاصة بأحد المتهمين، والكائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، واعتدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته مما أدى إلى وفاته، وأخفوا الجثة في إحدى المناطق الجبلية بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن مكان جثة المجني عليه بمكان إخفائها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.