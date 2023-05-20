شاب يحرض فتاة على سرقة أسرتها ويحاول قتلها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء على فتاة ومحاولة قتلها، بعدما حرضها على سرقة أموال أهلها، وبعدما استولت على مبلغ مالي منهم وتركت المنزل، نشب بينهما خلافًا على إثره ضربها بقالب طوب وألقاها في منطقة بمحافظة القاهرة.

كانت مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة ، قد لاحظت وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض، وفي حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.

وبسؤال المصابة، قالت إنها تركت مسكنها في محافظة سوهاج ، عقب سرقتها مبلغ مالي من والدها بتحريض من صديقها.

وأضافت أنه استأجر شقة وحدثت بينهما مشادة كلامية وعى إثرها اصطحبها لمكان العثور عليها واعتدى عليها بالضرب، بإستخدام قالب طوب فأغشى عليها، فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والاستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية