«شاب أنهى حياة صديقه وآخر خنق شقيقته».. السرقة دافع جريمتي بالإسكندرية والجيزة (تفاصيل)

أنهى شاب حياة صديقه بعدما اعتدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم وضع الجثمان في جوال بلاستيك وألقاه في الشارع في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية ثم سرق متعلقاته الشخصية وأمواله، كما قتل شخص آخر شقيقته بعد خلاف بينهما وسرقها في محافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة.

وننشر تفاصيل جريمتي القتل في محافظتي الإسكندرية والجيزة، بعدما كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابساتهما، واعترافات المتهمين في التحقيقات الأمنية.

شاب يقتل صديقه ويسرقه

تعود الواقعة الأولى، إلى تلقي قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بالعثور على جثمان لشخص داخل 2 جوال بلاستيكي بدائرة القسم.

وتشكل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، لتحديد هوية الجثة.

واتضح من الفحص أنها جثة عامل بمقهى، وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه عامل -مقيم برفقة المتوفي بشقة “مستأجرة”.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إنه أثناء تواجده بالشقة المستأجرة رفقة المجني عليه حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وعلى إثرها اعتدى على المجني عليه بالضرب بالأيدى حتى سقط مُغشيًا عليه.

وأضاف أنه استولى على شاشة ووحدة حاسب آلي ولوحة المفاتيح الخاصة بها، ومبلغ مالي من حافظة نقود المجنى عليه، وانصرف.

ولفت إلى أنه في وقت لاحق عاد للشقة مرة أخرى، ووضع الجثمان بجوال وألقاها بمكان العثور المُشار إليه، كما أرشد عن المسروقات.

شخص يقتل شقيقته ويسرقها

وفي القضية الثانية، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة مقتل سيدة في محافظة الجيزة، بعدما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثمان ربة منزل.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية في وفاة المذكورة.

وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها له معلومات جنائية، وتبين اختبائه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بني سويف.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجني عليها مشادة كلامية، وعلى إثرها خنقها مما أودى بحياتها ولستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.

وأضاف المتهم أنه تصرف في الهاتف المحمول المستولي عليه بالبيع لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، وأمكن ضبطه والهاتف المحمول المستولي عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.