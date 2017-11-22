شابورجي الهندية تتفاوض على مشروعات بقطاعي الطاقة والموانئ

هاجر عمران: اقتربت مجموعة شابورجى الهندية، العاملة فى مجال الصناعات الهندسية الكبرى، من التوصل لاتفاقات جديدة مع الحكومة المصرية، على مشروعات ضمن برنامج تعريفة الطاقة، إلى جانب خوض مفاوضات لتنفيذ أخرى بقطاع النقل والموانئ. وقال سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«المال

هاجر عمران:

اقتربت مجموعة شابورجى الهندية، العاملة فى مجال الصناعات الهندسية الكبرى، من التوصل لاتفاقات جديدة مع الحكومة المصرية، على مشروعات ضمن برنامج تعريفة الطاقة، إلى جانب خوض مفاوضات لتنفيذ أخرى بقطاع النقل والموانئ.

وقال سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه من المرتقب الاعلان قريبا عن توصل «شابورجى» لاتفاقات جديدة فى مجال الطاقة، مشيرا إلى ان الشركة تتعاون مع الحكومة حاليا فى مشروع بنبان بأسوان.

وأضاف أن «شابورجى» تتفاوض أيضا لتنفيذ مشروعات بقطاع النقل، وخاصة تطوير أرصفة الموانئ، مشيرا إلى أن حجم أعمال المجموعة يتعدى 40 مليار دولار.

كان وزير الكهرباء والطاقة د.محمد شاكر، قد أعلن ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، فى سبتمبر 2016، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.

وأكد السفير الهندى، أن بلاده من أكبر المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية، خارج مجالات الغاز والبترول، مشيرا إلى أن قطاعى الصناعات الدوائية والنسيجية، يرغبان فى تعزيز الاستثمارات الهندية بهما، خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن أكثر من 6 شركات هندية، اقتحمت السوق المصرية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مومباى، العام الماضى، موضحا أن شركة مونجينى، العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، تنفذ خطة توسع فى شبكة التوزيع، وبناء مصنعا جديدا.

وأكد أن الشركات الهندية توظف حالياً نحو 35 ألف عامل مصرى، وتولى أهمية كبيرة للبعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها شريك طويل الأمد، وقوة اقتصادية كبرى.