«شابتر زيرو إيجيبت» تعقد ندوة إزالة انبعاثات الكربون لتوعية قادة الأعمال

عقدت جمعية شابتر زيرو إيجيبت Chapter Zero Egypt الندوة الثالثة للتوعية بعنوان “إزالة انبعاثات الكربون للوصول إلى الحياد الكربوني” في أول جلسة من ندواتها عبر الإنترنت، كجزء من برنامجها الشامل لتوعية وتثقيف قادة الأعمال حول فرص وتحديات تغير وإدارة المناخ.

ووفقا لبيان الجمعية اليوم فقد عقدت عبر الإنترنت الدكتور عبد الحميد بشارة المستشار الفني لمجلس إدارة Chapter Zero Egypt والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مصادر للحلول البيئية وخدمات الطاقة والمهندس رامز راغب مستشار الاستدامة الرئيسي – بشركة مصادر.

قام المهندس راغب في الجزء الأول باستعراض نظرة شاملة على الوضع العالمي الحالي بالإضافة إلى شرح المصطلحات وكيفية قياس البصمة الكربونية وفقا لبروتوكول الغازات الدفيئة لعام 1998 وما تعنيه وتنطوي عليه النطاقات المختلفة (SCOPES).

وقدم الجزء الثاني الدكتور بشارة، الذي تناول العديد من الموضوعات من ضمنها الانبعاثات وكيفية الإفصاح وكذلك المخاطر والآثار.

ووجه بشارة المشاركين في الجلسة نحو المرحلة التالية من العمل، وهو ما يجب القيام به بعد حساب البصمة الكربونية، ومنها عملية إعداد التقارير وماهية التدابير التي يجب اتخاذها في عملية تقليل الانبعاثات. تم شرح كيفية الإفصاح من ناحية البيئة والمناخ من خلال تغطية المعايير المستخدمة حالياً، كما تم تغطية الخطوات المطلوبة للوصول إلى تقليل انبعاثات الكربون من قبل الشركات والمؤسسات والأهداف التي يتعين العمل على وضعها بالإضافة إلى استعراض المخاطر والآثار المتعلقة بالمناخ والآثار المالية المتعلقة به لإثبات المتطلبات والتداعيات المستقبلية على أنشطة الأعمال ونموها.

تعد هذه الندوة خطوة تعبر عن إلتزام فريق عمل جمعية شابتر زيرو إيجيبت Chapter Zero Egypt بزيادة الوعي وتعزيز التعاون وتمكين شركات القطاع الخاص لتبني ممارسات مستدامة تخفف من مخاطر تغير المناخ وتمهد الطريق لمستقبل مزدهر مرتكزاً على الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

جمعية شابتر زيرو إيجيبت تعد الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط والـ 27 حول العالم لتبادل المعرفة والتعاون بين قادة الأعمال للتعامل مع تحديات المناخ وتحقيق النمو من خلال استثمار الفرص المتاحة، كما أنها نتاج تعاون مع مبادرة حوكمة المناخ (CGI) النابعة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وبنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي الـ EBRD. وتعمل مبادرة حوكمة المناخ على تعزيز مبادئ الإدارة الفعالة للمناخ التي تم نشرها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019 والتي تهدف إلى زيادة ثقل معرفة أعضاء مجالس الإدارات وتزويدهم بالمهارات والمعرفة لتصبح معالجة تغير المناخ أولوية في الشركات المصرية.