شائعات «كورونا».. القبض على اثنين جدد من مروجي الأخبار الكاذبة

ألقت الأجهزة الأمنية -اليوم الجمعة- القبض على عنصرين إثاريين جدد، بعد الترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكورين بعد إلقاء القبض عليهما، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ووصل عدد المقبوض عليهم من مروجي الشائعات عن فيروس كورونا إلى 15 شخصًا، بينهم 3 من الإخوان.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قال في اجتماع الحكومة، إن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع ملف فيروس “كورونا”.

وأضاف مدبولي أن ذلك أعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، ونتج عنه اتخاذ بعض الدول عددًا من الإجراءات ضد مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك تم على الرغم من أن الدولة، وكل أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس “كورونا” الجديد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره ببعض مناطق العالم.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها تحقيق الردع لكل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة.

ووصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 256 إصابة، و7 وفيات.