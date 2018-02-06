شائعات فيروس وبائي تدفع التعليم لغلق مدرسة دولية 3 أيام

المال- خاصنفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تم تداوله بشأن إنتشار مرض وبائى بمدرسة الشويفات الدولية بالقاهرة الجديدة، فيما أصدر طارق شوقي وزير التعليم قرار بإيقاف العمل بالمدرسة كإجراء احترازى حتى نهاية الأسبوع.وقال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة إن الوزارة

المال- خاص

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تم تداوله بشأن إنتشار مرض وبائى بمدرسة الشويفات الدولية بالقاهرة الجديدة، فيما أصدر طارق شوقي وزير التعليم قرار بإيقاف العمل بالمدرسة كإجراء احترازى حتى نهاية الأسبوع.

وقال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة إن الوزارة إصدرت تكليفات إلى إدارة القاهرة الجديدة بتشكيل لجنة فورية، وتشكيل لجنة من إدارة التعليم الخاص بالوزارة؛ لمتابعة حالة المدرسة المذكورة.

وأشارخيري إلى أنه عقب قيام اللجنة بمتابعة المدرسة، تبين أن هناك تداول لبعض الأقاويل بوجود طالب بالصف السادس الابتدائى بالمدرسة مصاب بفيروس غامض وتم نقله إلى مستشفى الحميات، وعلى الفور تم إرسال لجنة للمستشفي للاطمئنان على الطالب، وأكدت اللجنة أنه تم متابعة حالة الطالب وتبين عدم صحة ذلك وأن الطالب غير مصاب بمرض الالتهاب السحائى.

كما أكد خيرى أنه تم إخطار الجهات المختصة بوزارة الصحة، والتى انتقلت إلى المدرسة، وقامت بإجراء مسح شامل للمدرسة، ولم يثبت وجود أى إصابة بهذا المرض بتلك المدرسة وأثبتت اللجنة سلبية النتائج وأنه لايوجد أي حالات مصابة .

وأوضح خيرى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر قرارًا بإيقاف العمل بمدرسة الشويفات كإجراء احترازى حتى نهاية الأسبوع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لوزارة الصحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهيب بالجميع التزام الدقة وتحرى الحقيقة فيما يتم تداوله من أخبار، مع التأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق سلامة الطلاب بكافة المدارس بشكل فورى وسريع وحاسم، وتناشد أولياء الأمور بعدم الخوف والاطمئنان الكامل في جميع المدارس.