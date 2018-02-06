شائعات انتهاء الصلاحية توقف مبيعات الدواجن بالمجمعات يومين

محمد مجديتسببت الحملة الإعلامية التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، في توقف حركة مبيعات الدواجن المجمدة، بفروع شركات المجمعات الاستهلاكية، لمدة يومين متتالين هما الجمعة والسبت، وذلك وفقاً لمصدر حكومي بالشركة القابضة للصناعات الغذائ

محمد مجدي



تسببت الحملة الإعلامية التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، في توقف حركة مبيعات الدواجن المجمدة، بفروع شركات المجمعات الاستهلاكية، لمدة يومين متتالين هما الجمعة والسبت، وذلك وفقاً لمصدر حكومي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يتبعها 3 مجمعات استهلاكية هي الأهرام، والنيل، الإسكندرية، إضافة إلى فروع الجمعيات التعاونية التابعة لمديريات التموين بالمحافظات، بعدد فروع يصل إلى 3 آلاف فرع على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر لـ”المال”، إن تلك الشائعات كانت تدور حول انتهاء صلاحية تلك الدواجن المستوردة، والتي تقوم الحكومة باستيرادها من البرازيل، وأوكرانيا، وفرنسا، على الرغم من عدم وجود أي موانع في استهلاكها الآدمي، وذلك طبقاً لوزارة الصحة.

وأكد المصدر، أن انخفاض سعر الكيلو الواحد، لن يستمر طويلاً مثلما يعتقد البعض، قائلاً: أوكازيون الدواجن المجمدة ينتهي منتصف مارس القادم”، حيث إن صلاحية تلك الدواجن حتى نهاية الشهر القادم.

يذكر أن الحكومة قامت الأسبوع الماضي، بطرح دواجن كاملة مجمدة، بسعر 17 جنيهاً، بعد أن كانت تطرح بسعر 24 جنيهاً في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الحكومية، للمواطنين وذلك لحاملي البطاقات التموينة وغير المستفيدين من الدعم الحكومي.

وكان مصدر حكومي قال لـ”المال”، أن الكميات التي تم طرحها تقرب من 6 آلاف طن، وهي الكمية الباقية من صفقة الدواجن البرازيلية التي تم استيرادها خلال فترة تولي الدكتور خالد حنفي وزارة التموين، والتي كانت بنحو 300 ألف طن، وتم استلام آخر كمياتها في شهر مارس من العام الماضي.

