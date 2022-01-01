شائعات الانفصال بالوسط الفني.. سعى إلى «التريند» وعلى المعترض اللجوء إلى النفي

أصبحت شائعات الانفصال في الوسط الفني متكررة بشكل بات مثير للجدل، وكان أحدثها الأيام الماضية شائعة انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والذي نفى الأول بشدة مؤكدا في تصريحات صحيفة أنه “كلام سخيف”.

المال استعرضت آراء ناقدين بخصوص تكرار تلك الشائعات.

فايزة هنداوي : محاولات لـ«ركوب التريند»

وترى الناقدة فايزة هنداوي أن الشائعات تصدر حول الفنانين منذ سنين طويلة ، لكنها زادت للأسف مع تطور التكنولوجيا واستخدامنا للسوشيال ميديا بجميع منصاتها فيس بوك وانستجرام وواتس اب وتويتر وغيرها .

وأضاف: “أصبحت هذه الشائعات بعد أن كانت معروفة بنسبة معينة حينما تطلق على فنان ، تنتشر بقوة وسريعا حاليا في هذه الأيام بوجود مواقع التواصل الاجتماعي”.

رامي متولي : سببان لانتشار شائعات الانفصال بالوسط الفني

بدوره، قال الناقد الفني رامي متولي إن هذه الشائعات تنتشر عن الفنانين لسببين الأول : أن هناك صفحات معينة بأسماء الفنانين تضم متابعين كثيرين على أساس أنها تحب الفن والفنانين لكن حقيقة الأمر أنها تدس السم في العسل وتروج لكل شئ ضد الفنانين منها هذه الشائعات عنهم .

وأرجع السبب الثاني إلى وجود صفحات بأسماء شخصيات أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي يكون هدفها ركوب التريند بهذه الشائعات لتحقيق ترافيك عال على حساب الفنانين .

وأضاف :”يريدون تحقيق أعلى مشاهدة ولايك من البوستات التي يقومون بنشرها عبر صفحاتهم مثل هذه الشائعات سواء عن حسن الرداد أو غيره ، وفي النهاية يكون ذلك بهدف تحقيق ترافيك ليس أكثر”.