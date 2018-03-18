شؤون المصريين بالخارج: إقبال كبير في عملية التصويت

سلوى عثمان واصلت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عملها لليوم الثالث على التوالي لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، حيث رصدت غرفة العمليات إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.وشهد اليوم

سلوى عثمان

واصلت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عملها لليوم الثالث على التوالي لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، حيث رصدت غرفة العمليات إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.

وشهد اليوم الثالث حتى الساعة الرابعة عصرًا ورود 40 استفسارًا من عدة دول مثل: مالطا، ليبيا، إندونيسيا، كندا، السعودية، أستراليا، الإمارات، أمريكا، هولندا، قطر، إيطاليا، نيوزيلاندا، البحرين، فرنسا، أسبانيا، السويد.

وفي حين وصل إجمالي عدد الاستفسارات التي استجابت لها غرفة عمليات وزارة الهجرة، على مدار اليومين الأول والثاني وكذلك الثالث حتى الساعة الرابعة عصراً، إلى 310 استفسارات حول التصويت عبر الإنترنت، واستفسارات الناخبين في دولة قطر حول مقر الانتخاب، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر الساري دون رقم قومي ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وهل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، وكذلك طلب التصويت عبر الإنترنت.

