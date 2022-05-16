سَفِلز تستعرض أهم التحديات لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري

يُسهم قطاع العقارات بـ 40٪ من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، وهي نسبة تُقلق كافة العاملين على ملف الاستدامة في هذا القطاع.



تهدف شركة سَفِلز للاستشارات العقارية إلى تسليط الضوء على هذا التحدي وغيره من تحديات الاستدامة التي يواجهها قطاع العقارات عالميًا وإقليميًا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (مؤتمر المناخ COP 27) الذي ينعقد في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

سيبني مؤتمر المناخ COP 27 على ما تحقق بالفعل خلال مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد في عام 2021 في جلاسكو بالمملكة المتحدة مع التركيز على القارة الأفريقية بشكل أكبر.

يسلط المؤتمر المنعقد في مصر الضوء على أهم القضايا التي تشغل المنطقة فيما يخص تغير المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات وتخفيف آثار تغير المناخ وتمويل المبادرات المناخية لمساعدة البلدان النامية، وتحديداً الدول الإفريقية والتي تُعد الأكثر تضرراً.

من جانبه، صرح كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: “فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة في قطاع العقارات، تتخلف مصر، وباقي دول القارة بشكل عام، عن ركب الاقتصادات العالمية الأخرى فيما يخص الجهود المبذولة للحد من التأثير السلبي لقطاع العقارات على تغير المناخ.

لكن تظل هناك فرصة كبيرة لإحداث التغيير المطلوب على المدى البعيد. يوجد في مصر حاليًا 23 مبنى فقط حاصل على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)، والذي يُعد أشهر تصنيف للمباني الخضراء على مستوى العالم.

كما يحمل مبنى واحد فقط الشهادة البلاتينية. نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال السنوات القادمة، لا سيما في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نعلم أن العديد من المباني قيد الإنشاء تستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية”.

عالميًا، تساعد مبادرات سَفِلز المتنوعة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة. أسست الشركة Savills Earth، وهو قسم مختص يضم أكثر من 80 خبيرًا في مجالات الطاقة والاستدامة. يعمل هذا القسم على تقديم الدعم للعملاء فيما يتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

محليًا، تعمل سَفِلز مع العديد من الأطراف المعنية والمطورين والعملاء في المنطقة نحو تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على المناخ.



في 2021، شاركت سَفِلز مصر في حملة Race to Zero، وهي فعالية استضافتها السفارة البريطانية في القاهرة، حيث أكدت سَفِلز مصر التزامها التام بتطوير عملياتها بهدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.

من جانبها قالت شيرين بدر الدين، رئيسة العمليات في سَفِلز مصر: “نحن ندرك المسؤولية التي تفرضها علينا مكانتنا البارزة في عالم العقارات، ونهدف إلى الاستفادة من المعرفة والخبرات الواسعة التي نمتلكها وقدراتنا البحثية المتطورة لنكون صوت قطاع العقارات في قمة COP27.

وأضافت: “نرى أن القمة منبر شديد الأهمية لمناقشة تحديات المناخ، ينبغي استغلاله في طرح الحلول المقترحة والاستفادة من تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية وتوضيح كيف سيكون لذلك أثر إيجابي على الأسعار على المدى الطويل”.

ستطلق سَفِلز خلال الأشهر القليلة المقبلة مجموعة من المبادرات القيادية حول مفهوم الاستدامة لتأكيد أهميته وأثره، إلى جانب فتح النقاش بين الأطراف المعنية في القطاع حول جهودهم لمكافحة تغير المناخ.