«سي دي سي» : 46% من حجم استثمارات المجموعة فى مصر توجه للقطاع الطبى

قالت شيرين شهدي مدير مجموعة “سي دي سي” _ مؤسسة التمويل التنموي البريطانية، إن المجموعة توجه حوالي 46% من استثماراتها في السوق المصرية للقطاع الطبي .

ولفتت إلي أن القطاع الطبي يُعد من أهم القطاعات التي تُركز عليها المجموعة، إلي جانب قطاعات أخرى منها البنية التحتية وخاصة مشاريع تحلية المياه .

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت بضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى مجموعة ألفا الطبية مؤخرًا.

وقالت مجموعة “سي دس سي” حينها، أحد أكبر مقدمى الرعاية الصحية فى البلاد، إن تلك الشراكة ستمكنها من توسيع نطاق حصول الجمهور على الرعاية الطبية ووسائل التشخيص عالية الجودة لجميع مستويات الدخل، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية ألفا للتدريب التى ستوفر التدريب لمتخصصى الرعاية الصحية، سواء من موظفى مجموعة ألفا الطبية أو موظفى الرعاية الصحية التابعين لجهات خارجية، وكذلك تطوير المواهب الدائمة لرفع المستوى فى جميع أنحاء القطاع.

وكانت مجموعة “سي دي سي CDC” مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي، أعلنت عن تعيين شيرين شهدي، خبيرة التمويل التنموي، مديرا للمجموعة في مصر، خلال أغسطس لعام ٢٠٢٠ في إطار سعي المجموعة لتوفير المزيد من الشراكات وتعزيز محفظتها في مصر وإفريقيا.