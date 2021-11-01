بورصة وشركات

«سي دي سي» : 46% من حجم استثمارات المجموعة فى مصر توجه للقطاع الطبى

تعتبرهُ أحد القطاعات الهامة
أسماء السيد 7:29 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 7:29 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت شيرين شهدي مدير مجموعة “سي دي سي” _ مؤسسة التمويل التنموي البريطانية، إن المجموعة توجه حوالي 46% من استثماراتها في السوق المصرية للقطاع الطبي .

ولفتت إلي أن القطاع الطبي يُعد من أهم القطاعات التي تُركز عليها المجموعة، إلي جانب قطاعات أخرى منها البنية التحتية وخاصة مشاريع تحلية المياه .

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت بضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى مجموعة ألفا الطبية مؤخرًا.

اقرأ أيضا  بسبب نفقات استدعاء السيارات الكهربائية.. أرباح «إل جي» تنكمش 20% إلى 440 مليون دولار بالربع الثالث

وقالت مجموعة  “سي دس سي” حينها، أحد أكبر مقدمى الرعاية الصحية فى البلاد، إن تلك الشراكة ستمكنها  من توسيع نطاق حصول الجمهور على الرعاية الطبية ووسائل التشخيص عالية الجودة لجميع مستويات الدخل، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية ألفا للتدريب التى ستوفر التدريب لمتخصصى الرعاية الصحية، سواء من موظفى مجموعة ألفا الطبية أو موظفى الرعاية الصحية التابعين لجهات خارجية، وكذلك تطوير المواهب الدائمة لرفع المستوى فى جميع أنحاء القطاع.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» توقف التعاملات على سهم «العقارية للبنوك» لحين تقديم الشركة خطتها لتحقيق إيرادات

وكانت مجموعة “سي دي سي CDC” مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي، أعلنت عن تعيين شيرين شهدي، خبيرة التمويل التنموي، مديرا للمجموعة في مصر، خلال أغسطس لعام ٢٠٢٠ في إطار سعي المجموعة لتوفير المزيد من الشراكات وتعزيز محفظتها في مصر وإفريقيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

شركات البورصة تُجرى توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي

أسماء السيد 7:17 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

المجموعة المالية والتجاري الدولي تُهيمنان على 63% من تعاملات العرب في البورصة المصرية منذ بداية العام

أسماء السيد 6:49 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

5 شركات سمسرة تُهيمن على 87% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية 2021

أسماء السيد 6:25 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

البورصة المصرية : 60 شركة سمسرة تحقق نسبًا صفرية بتعاملات المؤسسات منذ بداية العام

أسماء السيد 6:00 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

ارتفاع سعر المعدن عالميا يدعم «مصر للألومنيوم» للتحول إلى الربحية خلال 3 أشهر

منى عبدالباري 5:57 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

اتفاقية شراكة بين «بلوفو» و«مدارس مصر للغات» لاستقطاب المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي

مصطفى طلعت 5:33 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21