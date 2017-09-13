سي دريل للنفط تسير في خطة إشهار إفلاسها

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنوافقت شركة سي دريل للنفط، المملوكة للملياردير النرويجي جون فريدريكسين، على خطة إعادة هيكلتها التي ستنتهي بإزاحة حاملي أسهمها، بعد أن تقدمت بطلب لحمايتها من الدائنين وفقاً للمادة 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.وتضم خطة إعادة الهيكلة، كونسورتي

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

وافقت شركة سي دريل للنفط، المملوكة للملياردير النرويجي جون فريدريكسين، على خطة إعادة هيكلتها التي ستنتهي بإزاحة حاملي أسهمها، بعد أن تقدمت بطلب لحمايتها من الدائنين وفقاً للمادة 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وتضم خطة إعادة الهيكلة، كونسورتيوم من المستثمرين والبنوك وحاملي سندات، سيضخون تمويلات جديدة بقيمة مليار دولار لتتمكن الشركة من الحفاظ على أسطولها من الحفارات وتسديد ديونها وأجور موظفيها.

وبموجب الصفقة ستنخفض حصص المساهمين بشدة في الشركة، إذ أوضحت الشركة في بيان، أمس، أن المساهمين سيتملكون 2% من حصصهم عقب إعادة الهيكلة.

ويعد تقديم طلب الإفلاس في محكمة تكساس، آخر خطوة في عملية استغرقت عدة أعوام لإعادة هيكلة الشركة التي كانت الأكبر عالميا في مجال الحفر من حيث قيمتها السوقية، ووصفت بأنها درة التاج في إمبراطورية عملاق الشحن النرويجي فريدريكسين.

وقال انتون ديبويتز الرئيس التنفيذي لسي دريل، إنه مع المضي في الخطة وتحسن هيكل رأسمال الشركة، سيكون بوسعها تقوية موقفها عندما يتعافى السوق.

وتضررت الشركة بشدة من انخفاض أسعار النفط في الأعوام الماضية وما تلى ذلك من توقف أنشطة شركات النفط في الحفر والاستكشاف، وتقول سي دريل إنها كانت تمتلك سيولة قدرها مليار دولار عندما تقدمت بطلب إشهار الإفلاس.