سي دراجون تحقق أول اكتشاف بترولي في امتيازها جنوب دسوق

نسمة بيومي: تستعد شركة سى دراجون الكندية، العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز فى مصر، للإعلان عن أول كشف بترولى جديد فى منطقة امتيازها جنوب دسوق. وكشف المهندس أحمد فريد معاذ، المدير العام للشركة فى تصريحات لـ«المال»، أنه يجرى حاليًا تقييم الكشف الجديد، الذى من المرتقب الإعلان

نسمة بيومي:

تستعد شركة سى دراجون الكندية، العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز فى مصر، للإعلان عن أول كشف بترولى جديد فى منطقة امتيازها جنوب دسوق.

وكشف المهندس أحمد فريد معاذ، المدير العام للشركة فى تصريحات لـ«المال»، أنه يجرى حاليًا تقييم الكشف الجديد، الذى من المرتقب الإعلان عنه خلال ساعات، للوقوف على حجم الاحتياطى والمخزون، والإنتاج اليومى المرتقب منه.

وقال إن عملية الاختبارات الأولية للكشف وتنفيذ عمليات تنظيف البئر بدأت ونتج من خلالها 5 إلى 25 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وتم التأكد من تحقيق الكشف التجارى.

وعلى صعيد معدلات إنتاج الشركة الحالية من مناطق امتيازها فى مصر، قال معاذ إن الإنتاج مستقر عند 2000 برميل يوميا تقريبا، من منطقتى جمسة ومسعدة.

وتعد سى دراجون إحدى الشركات الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام فى مصر، وتمتلك حق التنقيب فى 4 مناطق امتياز، هى جنوب دسوق، وشمال غرب جمسة، وجنوب رمضان، ومسعدة.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن إجمالى استثمارات الشركة خلال المرحلة الأولى من البحث والحفر بامتياز جنوب دسوق بلغ 21 مليون دولار، مقابل 9 ملايين فقط مدرجة بالاتفاقية الموقعة بينها وبين وزارة البترول.

ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من مراحل البحث والتنقيب، طبقا للاتفاقية، بدأت رسميا فى مارس الماضى ولمدة 3 سنوات، ولكن الشركة حصلت على تمديد 6 شهور، لتبدأ المرحلة فى سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة عامين ونصف.

