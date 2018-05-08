سي اي كابيتال تزيد عدد فروع ريفي لـ 50 بالمحافظات

-ترفع رأسمال "كوربليس" بـ 97 مليون جنيه وتدرس الاستحواذ على شركات قائمةأحمد علي: كشف طارق طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذى لشركة سى.آى كابيتال القابضة، عن اعتزام شركته تمويل توسع شركة "ريفي" التابعة والذي سيزيد من فروع الاخيرة ل 50 فرعا. وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن شركته توجه جز

-ترفع رأسمال “كوربليس” بـ 97 مليون جنيه وتدرس الاستحواذ على شركات قائمة



أحمد علي:

كشف طارق طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذى لشركة سى.آى كابيتال القابضة، عن اعتزام شركته تمويل توسع شركة “ريفي” التابعة والذي سيزيد من فروع الاخيرة ل 50 فرعا.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن شركته توجه جزء من حصيلة الطرح في تمويل زيادة رأسمال شركة “كوربليس” للتأجير التمويلي بقيمة 97 مليون جنيه.

وأشار إلى أن “سي اي كابيتال” تعتزم التوسع المحلي في مجال الانشطة المالية غير المصرفية سواء عبر الاستحواذ على شركات قائمة او تأسيس شركات جديدة وإضافة أنشطة لشركات تابعة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أرجع ارتفاع صافي أرباح شركة “سي أي كابيتال” بنسبة 35% إلى ارتفاع إيرادات نشاط بنوك الاستثمار بنسبة 46% وإيرادات التأجير التمويلي، وكشف عن مضاعفة أرباح شركة ريفي بنحو 3 مرات.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 36% خلال الربع الأول المنتهى مارس 2018 لتسجل 92.18 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 67.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وقالت الشركة فى وقت لاحق إن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأس المال المصدر إلى 544.18 مليون جنيه عبر إصدار 132.7 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية جنيه وعلاوة إصدار 6.7 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة فى البيان إن تلك الزيادة تأى بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في مارس الماضي وذلك بإصدار عدد أسهم لا تزيد على عدد الأسهم التي يتم بيعها في الطرح العام و الخاص وبما لا يجاوز 142 مليون سهم,

ويبلغ رأسمال الشركة 411.4 مليون جنيه، عبر 411.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.