سي ان ان: بوينج في صدارة أي حرب تجارية بين أمريكا والصين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنستتعرض مصالح الكثير من الشركات الأمريكية للخطر حال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن شركة الطائرات الأمريكية العملاقة "بوينج" ستكون في الخطوط الأمامية لهذه الحرب حال نشوبها، وفقا لتقرير من "سي ان ان ".يُشار إلى أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

ستتعرض مصالح الكثير من الشركات الأمريكية للخطر حال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن شركة الطائرات الأمريكية العملاقة “بوينج” ستكون في الخطوط الأمامية لهذه الحرب حال نشوبها، وفقا لتقرير من “سي ان ان “.

يُشار إلى أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الحديد والألمونيوم أثار حفيظة هدة دول بينها الصين والبرازيل وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ودفع منظمة التجارة العالمية للتحذير من مغبة حرب تجارية عالمية قادمة.

وبحسب تقرير “سي إن إن” فإن شركة بوينج هي أكبر كيان مصدر في الولايات المتحدة، وتعتبر السوق الصينية بالنسبة لها هامة جدا.

وكانت الحكومة الصينية قد لمحت في تصريحات سابقة إلى أنها قد تعمد إلى طلب الطائرات التي تحتاجها من شركة إيرباص الفرنسية بدلا من بوينج إذا ما أخلت أمريكا بمعايير التجارة بينهما.

ريتشارد أبولافيا ، محلل قطاع الطيران في مجموعة “تيل” قال إن شركة بوينج بمثابة رمز للصناعة الأمريكية لكنها ستصبح أسهل هدف في العالم يمكن الثأر من الولايات المتحدة من خلاله.

وانخفضت أسهم شركة الطيران العملاقة بنسبة 2.5٪ أمس، بعد أن أفادت رويترز امس الأول بأن الرئيس ترامب يفكر في إقرار رسوم أخرى تجني أكثر من 60 مليار دولار من الواردات الصينية لمعاقبة بكين على سرقة الملكية الفكرية.

وكانت شركة بوينج – التي رفضت التعليق على هذه القصة – واضحة بشأن مدى أهمية الصين لاستمرار نجاحها.

وقالت الشركة في سبتمبر الماضي إنها تتوقع أن تنفق الصين ما يقرب من 1.1 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة في شراء أكثر من 7200 طائرة جديدة.

وقال راندي تينسيث نائب رئيس شركة بوينغ لتسويق الطائرات التجارية: “من المتوقع أن ينمو حجم أسطول الصين بوتيرة أعلى بكثير من المتوسط العالمي .. ما يقرب من 20% من الطلب العالمي على الطائرات الجديدة سيكون من شركات الطيران في الصين”.