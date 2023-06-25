سي إن بي سي: أسطول مصر للطيران سيصل إلى 78 طائرة في الربع الأول من 2024

قال رئيس شركة مصر للطيران الطيار محمد موسى، إن شركته تتفاوض مع شركات عالمية منها إيرباص وبوينج لتحديث أسطول شركة مصر للطيران بداية من 2027 إلى 2030.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران- كما ورد في مقابلة مع cnbc عربية- إن شركته ضمت 4 طائرات جديدة من طراز 321 إيرباص بداية 2023، وتم التعاقد على 3 طائرات أخرى من المقرر أن تدخل الخدمة نهاية 2023، خلال 6 أشهر.

وتوقع استلام طائرتين جرين لاين الأولى في نهاية ديسمبر القادم والثانية في الربع الأول من 2024، ليصل إجمالي الأسطول بعد الاستلام إلى 78 طائرة .

توقع موسى، زيادة إيرادات الدفع الإلكتروني للشركة من 1 إلى 2 % خلال العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو.

وأوضح رئيس مصر للطيران، أن الشركة تمكنت خلال 2023 من فتح 6 وجهات جديدة، ليصل إجمالي الوجهات السياحية للشركة إلى 76 وجهة، مشيرا إلى أن الشركة نقلت 9 ملايين راكب خلال 2022، متوقعًا أن يرتفع عدد الركاب لأكثر من 10 ملايين راكب خلال 2023.

نفي موسى وجود توجه لطرح حصة من شركة مصر للطيران في البورصة المصرية، قائلا: “لم يتم التنويه لمصر للطيران في الوقت الحالي بهذا الموضوع”.