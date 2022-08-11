«سي إن إن»: مخاوف عودة ترامب تدفع إيران إلى تحقيق تقدم في مفاوضات الاتفاق النووي

بعد جولة أخرى من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الماضي، يتشاور مفاوضو إيران الآن مع القيادة في طهران حول كيفية المضي قدمًا، ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم قدموا نصًا “نهائيًا” لكي تنظر فيه الولايات المتحدة وإيران.

إحياء الاتفاق النووي الإيراني

وقوبلت المسودة بتفاؤل حذر في إيران، وقال محمد ماراندي، مستشار المفاوضين الإيرانيين في فيينا، لشبكة CNN إن النص الخاص بإنعاش الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018 قد “تطور بشكل كبير” في الأشهر الأخيرة، لكنه قال أيضا إن هناك حاجة إلى مفاوضات تكميلية بشأن نقطة شائكة ظهرت في وقت سابق هذا الصيف، حيث وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اللوم لإيران بسبب آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة من مواقعها النووية الرئيسية.

وقال ماراندي إنه من أجل أن تنضم إيران إلى الاتفاق المحدث، يجب إغلاق انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهائيا.

وكشفت “سي إن إن” أنه عندما عاد المفاوضون إلى فيينا الأسبوع الماضي، فوجئ المراقبون بتأييد طهران الحذر لأحدث مسودة للاتفاق، ما يعني احتمال عودة وشيكة للاتفاق رغم العقبات المتبقية.

خليفة بايدن

وأضافت “حتى المتشددون في البلاد الذين عارضوا الاتفاق بشدة منذ توقيعه من قبل الرئيس آنذاك حسن روحاني وإدارة أوباما في عام 2015، أشادوا بالمسودة باعتبارها تحسينًا عن نسخها السابقة”.

ومع ذلك، لا تزال إيران تتباطأ، كما فعلت منذ أن استأنفت إدارة بايدن المحادثات لاستعادة الاتفاق منذ ما يقرب من عام ونصف.

ويجادل المحللون الإيرانيون بأن أحد الأسباب هو التأثير الضخم الذي يمارسه رجل واحد غائب عن المفاوضات: وهو ترمب.

ويقولون إن إيران أسست المحادثات على فوز محتمل لمرشح جمهوري متحالف مع ترمب أو حتى ترمب نفسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، ووفقًا لحسابات إيران فإن خليفة بايدن سوف ينسحب من الصفقة مرة أخرى، ويطلق العنان لسيل جديد من العقوبات على البلاد.

وقال محمد علي شعباني، صحافي إيراني في لندن: “تلوح ظلال ترمب على هذه المحادثات بسبب إطالة أمدها خلال العام الماضي، حيث ركزت إيران كثيرًا على تأمين الضمانات الاقتصادية”.