سي إن إن: صلاح يفكر في اعتزال اللعب الدولي..ومدير المنتخب ينفي

عبدالغفور أحمد محسنذكرت وكالة سى إن إن الإخبارية أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي يدرس اعتزال اللعب لصالح المنتخب المصري بسبب غضبه من الأحداث التي شهدها معسكر المنتخب لكأس العالم في الشيشان "مقر البعثة المصرية"، وفقا لما نقلته سي إن إن عن مصدر قريب من صلاح.وأضافت سي إن إن: "بينما يكافح صل

عبدالغفور أحمد محسن

ذكرت وكالة سى إن إن الإخبارية أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي يدرس اعتزال اللعب لصالح المنتخب المصري بسبب غضبه من الأحداث التي شهدها معسكر المنتخب لكأس العالم في الشيشان “مقر البعثة المصرية”، وفقا لما نقلته سي إن إن عن مصدر قريب من صلاح.

وأضافت سي إن إن: “بينما يكافح صلاح لاستعادة لياقته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها في نهاية دوري أبطال أوروبا، تسببت صورة له يمشي بجانب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف في جدل كبير”.

وقاديروف هو رئيس الشيشان منذ 2004 وقد عمل على قمع كل أشكال المعارضة، ما أدى إلى إضعاف الحركة الانفصالية التي حاربت الجيش الروسي منذ ما يقرب من عقدين.

ولاحقا منح قاديروف لصلاح الجنسية الفخرية لجمهورية الشيشان.

ومن جانبه نفى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر فى تصريحات صحفية ما ذكرته سي إن إن مؤكدا أن محمد صلاح لم يتحدث مع أحد بشأن مسألة الاعتزال الدولى وأنه لا يعتقد أن الفرعون المصري لديه نية فى ذلك.

وأضاف لهيطة: “الاتحاد الدولى لكرة القدم هو من يسأل على فكرة الاستغلال السياسى لصلاح، لأن لدينا تعليمات بعدم الحديث عن السياسة أو الدين أو العنصرية”.

وتابع: “إذا كانت هناك أزمة سياسية فى مدينة جروزنى، فلماذا وضعها الفيفا ضمن المدن القادرة على استضافة المنتخبات المشاركة فى كأس العالم؟!”