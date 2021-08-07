«سي إن إن» تفصل 3 موظفين قدموا لمقر العمل دون الحصول على لقاح «كورونا»

الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات

أفادت مذكرة داخلية أُرسلت إلى الموظفين بأن شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية فصلت ثلاثة من موظفيها بسبب القدوم إلى مقر عملهم الأسبوع الماضي دون التطعيم من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي المذكرة التي اطلعت عليها رويترز، أخبر الرئيس جيف زوكر الموظفين بأن الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين.

وقالت المذكرة: “يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا، لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر”.

وذكرت “سي.إن.إن” أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا لدخول مقر العمل.

تأجيل العودة للمكاتب

وقال زوكر في المذكرة إن الشبكة قررت إلى جانب ذلك تأجيل موعد العودة للعمل من المكتب الذي كان مقررا في السابع من سبتمبر في الولايات المتحدة إلى منتصف أكتوبر أو نحو ذلك بسبب الزيادة في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس انجليس والعاصمة واشنطن وأتلانتا، لكنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.

وغيرت العديد من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خططها بشأن التطعيمات ووضع الكمامات والعودة إلى العمل من المكتب بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” وإعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن إرشادات جديدة تلزم الحاصلين على التطعيم الكامل بوضع الكمامات أيضا.

ومعظم مكاتب “سي.إن.إن” مفتوحة حاليا للموظفين الذين يرغبون في العمل هناك طوعا، بشرط حصولهم على تطعيم كامل.

إصابات كورونا حول العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 300 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 202 مليونا، وما يقارب من 431 ألف اصابة، تعافى منهم 181 مليونا، ونحو 933 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 697 ألف، و81 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,223 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,635 وفاة)، والبرازيل (1,006 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، وامريكا (750 وفاة)، والمكسيك (618 وفاة)، فيما تراجعت الهند الى المركز السادس مسجلة ( 616 وفاة).