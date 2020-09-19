سيـــاســة

سي إن إن: الأمن الأمريكي يعترض طردا ساما موجها إلى ترامب

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض في الأمر.
المال - خاص 9:56 م, السبت, 19 سبتمبر 20 9:56 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن اثنين من مسؤولي سلطات إنفاذ القانون، أكدا اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه تم تأكيد احتوائه على مادة الريسين شديدة السُمية.

وبحسب الشبكة تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين السامة في الطرد. ويتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج المكان قبل وصولها إلى البيت الأبيض.

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ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض في الأمر.

وبحسب الشبكة، الريسين مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض.

وفي حالة تناول مادة الريسين فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.

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وطلبت CNN من البيت الأبيض والخدمة السرية التعليق.

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بقلم المال - خاص

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