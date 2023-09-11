سي إن إن: إضراب محتمل لقطاع صناعة السيارات بأمريكا

توقع مراقبون حدوث إضراب محتمل لعمال السيارات في أمريكا، وبحسب الخبراء، قد يكون هناك بعض العواقب الخطيرة لأولئك الذين يسعون إلى شراء طرازات معينة من السيارات أو الشاحنات أو سيارات الدفع الرباعي، على الأقل على المدى الطويل، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

تتعافى شركات صناعة السيارات الأمريكية من اضطرابات التصنيع الناجمة عن نقص المكونات جرّاء الجائحة.

قال بات رايان، الرئيس التنفيذي لموقع تسوق السيارات «كو بايلوت»، الذي يتتبع مخزونات الوكلاء عن كثب، إن مخزونات السيارات الجديدة أقل مما كانت عليه قبل الإضرابات السابقة.

يقول إيفان دروري، محلل القطاع الصناعي في «إدموندز.كوم»، «إذا كنت أكثر مرونة في اختياراتك، فليست هناك حاجة إلى الاندفاع نحو الشراء بدافع الذعر الآن»، وأضاف، «ستكون هناك مهلة من الوقت قبل أن يصبح الوضع سيئاً إذا استمر الإضراب لفترة طويلة جداً».

وبخلاف سيارات «ستيلانتس»، لا تزال هناك بعض الطرازات المتوفرة بكثرة في الوقت الحالي، كما أشارت ميشيل كريبس، المحللة في «أوتو تريدر»، وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إن سيارات فورد برونكو سبورت، وإسكيب وشفروليه إكوينوكس، والشاحنات الصغيرة كاملة الحجم متوفرة بشكل جيد.

كتب توماس جولدسبي، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة تينيسي، في رسالة بالبريد الإلكتروني ” قد تظن أن النماذج التي تُصنع في المكسيك أو كندا، حيث لا توظف المصانع عمال نقابات السيارات الأمريكية، لن تعاني من نقص في العرض أبداً بسبب الإضراب في الولايات المتحدة، ولكن لسوء الحظ، ليس هذا هو الحال، لأن مصانع شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية، والتي تشمل كندا والمكسيك، كلها مرتبطة بعضها ببعض”.

وأشار إلى أن شركات السيارات في الولايات المتحدة تشحن المكونات إلى المصانع عبر الحدود الأمريكية، لذا فإن إنتاج السيارات في المصانع المكسيكية والكندية قد يتوقف في مرحلة ما إذا استمر الإضراب.