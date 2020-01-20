«سي إس آر آرابيا» تكشف عن خطتها للتنمية المستدامة حتى 2025

أجرت إعادة هيكلة لتضم في مجلس إدارتها مجموعة من الخبرات الوطنية

كشفت شركة «سي إس آر آرابيا» خطتها للأعوام (2020-2025)، لتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحويلها لصناعة حيوية ومحرك للاقتصاد القومى.

وأكدت «سي إس آر آرابيا» أنها تستهدف نشر الوعي بين الشركات بأهمية دمج وتضمين إستراتيجيات الاستدامة داخل خطط أعمالها.

وأضافت أنها أعادت هيكلة الشركة لتضم في مجلس إدارتها مجموعة من الخبرات الوطنية القادرة على تنفيذ إستراتيجيتها وتلبية طموحاتها المستقبلية.

وأوضحت أنه تمت الاستعانة بالخبرات الوطنية المتنوعة في شتى القطاعات الحيوية التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد القومي والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

خبرات مجلس إدارة سي إس آر آرابيا

أعضاء مجلس إدارة سي إس آر آرابيا

ويضم مجلس إدارة الشركة خبرات بمجال الصناعة ممثلة في المهندس حسام فريد، رئيس مجموعة “الوايلر فريد للطلمبات” وأحمد مشهور، الشريك التنفيذي للشركة المصرية للاستشارات والتجارة (أكترا).

وبمجال أسواق المال والاستثمار يضم مجلس الإدارة محسن عادل، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، وشادي جابر، نائب رئيس “كيمونكس مصر”.

كما يضم في قطاع الإنشاءات والإسكان المهندس عمر صبور، نائب رئيس مجلس إدارة حسين صبور للاستشارات.

وكذلك يضم الدكتورة نيفين عبد الخالق، نائب رئيس جماعة “المهندسون الاستشاريون” ورئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال.

كذلك يشمل مجلس إدارة الشركة خبرات في مجال التعليم، ممثلة في عمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لـ LVNG Learning environments.

وفي مجال الصناعات الغذائية الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليلة جروب.

أما في مجال العلاقات الحكومية والعلاقات الدولية فيضم شيرين شاهين، مدير قطاع الاتصالات التسويقية والعلاقات الحكومية بشركة مايكروسوفت.

وفى مجال إعداد وكتابة التقارير الخاصة بالاستدامة وتقديم الاستشارات الدكتور إيهاب شلبي، رئيس شركة دي كاربون.

وفى مجال إعادة الهيكلة والاستشارات المالية يضم المجلس محمد نادر، الرئيس التنفيذى لشركة آرتشر للتأجير التمويلي، وفي مجال تطوير الأعمال الأستاذ حسن مصطفى، مؤسس شركة «سى إس آر آرابيا».

سي إس آر آرابيا تتبنى بناء نموذج أعمال مستدام

وأشارت الشركة إلى أن تشكيل مجلس الإدارة بقوامه الحالي يستهدف إحداث طفرة كبيرة في السوق ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص لتبني استراتيجيات مبتكرة تساعدة على بناء نموذج أعمال مستدام.

وأكدت سعى الشركة لترويج الأفكار والمبادرات وخلق بيئة تفاعلية لإحداث تكامل بين ثلاثية خطط الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال عقد الموتمرات وورش العمل التي تخلق حوارا مجتمعيا يساعد الجهات المعنية على معرفة الصورة الكاملة لخطط الاطراف المعنية.



وستعمل الشركة على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها نشرالوعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تستهدف دعم مفهوم ريادة الأعمال وتعزيز مفهوم التحول من الاقتصاد غيرالرسمي إلى الاقتصاد الرسمي لتقوية خريطة الاستثمار في مصر.

وتتضمن أهداف الشركة خلق تنمية متوازنة فى الأقاليم كافة ينتج عنها نمو اقتصادي مستدام .



جدير بالذكر أن شركة «سي إس آر آرابيا» تتبنى الهدف السابع عشر من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة (SDGs)، ما جعلها تقوم بعقد أكثر من 20 حدثا وفعالية بحضور أكثر من 7000 خبير ومهتم وأكثر من 350 شركة ومؤسسة، لنشر الوعى بأهمية قيام الشركات والمؤسسات بمسئوليتها المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة شامل تنعكس على حياة المواطن المصري، وتعمل على دمج الأطراف المعنية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق خطط الدولة المصرية لإحداث تنمية متوازنة على مستوى أقاليم مصر.