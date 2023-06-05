سي أي كابيتال تُعين محمد الأتربي رئيسا لمجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 4 يونيو 2023 انتخاب محمد الأتربي رئيسا لمجلس الإدارة وذلك بحسب بيان مرسل للبورصة المصرية اطلعت عليه “المال”.

كما تقرر تعيين محمود فتحي عطا الله نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ،و تعيين هشام محمد أشرف جوهر عضوا منتدبا، وعبد الحميد أبو زيد عامر أمين سر مجس الإدارة.

اعتمد مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وارتفعت ايرادات سي أي كابيتال المجمعة بنحو 103%، خلال 3 أشهر ، لتصل إلى 1.26 مليار جنيه، مقابل 620.15 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022.

وحققت سي أي كابيتال نموا في صافي الربح بنسبة 92%، إلى 329.74 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 171.72 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.