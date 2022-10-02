«سي أي كابيتال» تُعلن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق بقيمة 2.9 مليار جنيه



أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، و جلوبال كورب للتوريق بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه.



وأوضحت في بيان صحفي لها حصلت “المال”على نسخه منهُ، إن إصدار شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه على خمسة شرائح، الأولى بقيمة 206 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا.

والثانية بقيمة 614 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 419 مليون جنيه بفترة استحقاق واحد وستون شهرًا، والرابعة بقيمة 290 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وثمانون شهرًا، والخامسة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق مائة وتسعة عشر شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، AA- للثالثة وA للرابعة وA- للخامسة.



بينما يأتي إصدار جلوبال كورب بقيمة 1.284 مليار جنيه على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 200 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 533 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 484 مليون جنيه بفترة استحقاق ستون شهرًا، والرابعة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق سبعون شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، A+ للثالثة وA للرابعة.



وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي أي كابيتال عن إشادته بفريق العمل في إتمام الصفقتين في زمن قياسي.

وأضاف أن الشركة تسعى للبناء على نجاحها وريادتها في مجال خدمات بنوك الاستثمار والمضي قدمًا في توفير كافة الخدمات الاستشارية للعملاء تحت سقف واحد، موضحًا أن إقبال المستثمرين على الاكتتاب بهما يدل على قدرة سي أي كابيتال على توفير حلول مالية مبتكرة تلائم احتياجات المصدرين والمستثمرين على حد سواء.



وتوقع هلال أن يشهد السوق المصري نشاطًا ملحوظًا في مجال أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة اهتمام المستثمرين بأدوات الدين وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه الإصدارات في توفير السيولة اللازمة لتنمية الأعمال وخلق اوعية استثمارية لكافة الأطراف سواء كانت بنوك أو مؤسسات مالية أو أفراد.

كما عبر هلال عن تطلعه لاستمرار السعي لتعزيز مكانة شركة سي أي كابيتال كأحد الشركات الرائدة في مجالات إصدارات الدين بالسوق المصري ومواكبة نجاحات الشركة في صفقات رأس المال والطروحات والدمج والاستحواذ.



ومن جانبه توقع خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصدري ومستثمري أدوات الدين أن يشهد السوق المصري نشاطًا متزايدًا في مجال أدوات الدين في ضوء تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية مع كافة الشركات والمستثمرين لتطوير اللوائح والتشريعات التي من شأنها تطوير السوق الثانوي للسندات وأدوات الدخل الثابت.

وأضاف أن زيادة النشاط وحجم التداول بالسوق الثانوي شجع الشركات المصدرة على استكشاف إصدار أدوات الدين كوسيلة مبتكرة لتنويع مصادر التمويل اللازمة للتوسع السوقي وتطوير الأداء التشغيلي على كافة الأصعدة.



وأضاف محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي أي كابيتال أن فريق العمل الحالي شارك في 54% من كافة الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري خلال عام 2021.

وأعرب عن تطلعه عن استمرار وتيرة العمل والتوسع بالحصة السوقية للشركة في مجال إصدارات الدين خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من قاعدة العملاء الكبيرة لشركة سي أي كابيتال.



يذكر أن شركة سي أي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي في الصفقتين.



