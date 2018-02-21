سي أي كابيتال تنفذ صفقة بيع أسهم قطر الوطني بقيمة 816 مليون جنيه

- على عدد 13.5 مليون سهم بغرض رفع الأسهم الحرة التداول والتوافق مع قواعد القيد كتب: مصطفى طلعت نفذت شركة "سي اي كابيتال" لتداول الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، صفقة بيع لـ 2.1% من أسهم بنك قطر الوطني الأهلي "QNB" بالبورصة المصرية، تمثل جزءا من حصة المجموعة الأم المالكة للبنك في مصر. وعلمت "

– على عدد 13.5 مليون سهم بغرض رفع الأسهم الحرة التداول والتوافق مع قواعد القيد

كتب: مصطفى طلعت



نفذت شركة “سي اي كابيتال” لتداول الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، صفقة بيع لـ 2.1% من أسهم بنك قطر الوطني الأهلي “QNB” بالبورصة المصرية، تمثل جزءا من حصة المجموعة الأم المالكة للبنك في مصر.

وعلمت “المال” أن الصفقة تم تنفيذها على عدد 13.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 816 مليون جنيه، على سعر 60 جنيها للسهم، وذلك غرض رفع نسبة الأسهم الحرة للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة، والتى تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المتاحة للتداول بها عن 5%.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أصدرت قرارا فى أغسطس 2017، ألزمت فيه الشركات المقيدة غير المتوافقة مع قواعد القيد – فيما يتعلق بنسبة التداول الحر التى لا يجب أن تقل عن 5%، أو عدد المساهمين البالغ حده الأدنى 300 مساهم – بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية تصل لـ 9 أشهر.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة أن العملية تم تنفيذها عبر آلية “Trading Book Building” لصالح مجموعة من المستثمرين أغلبهم أجانب، بالإضافة إلى مستثمرين خليجيين ومحليين، مشيرة إلى أن حصة مجموعة بنك قطر تقلصت بعد العملية من 97.12 إلى 95% .

وآلية “Trading Book Building” تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.

يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني أعلنت مطلع الأسبوع الحالي، تكليف شركة “سي آي كابيتال” كمستشار مالي حصري بشأن الإجراءات اللازمة لبيع ما يقارب 2.1% من حصة المجموعة في قطر الوطني الأهلي بمصر.

ويبلغ رأسمال قطر الأهلي نحو 8.9 مليار جنيه موزعاً على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.