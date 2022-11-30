«سي أي كابيتال» تعلن اكتمال إجراءات صفقة استحواذ «أغذية» الإماراتية على 60% من «عوف»

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) للخدمات المالية المتنوعة اكتمال إجراءات استحواذ مجموعة أغذية الإماراتية، الشركة الإقليمية للأغذية والمشروبات، على 60% من أسهم مجموعة “عوف” المصرية، إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة بيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية، والتي قامت شركة سي أي كابيتال بدور المستشار المالي لمجموعة أغذية.

وبموجب اكتمال إجراءات الصفقة، تمتلك مجموعة أغذية حصة 60% في مجموعة عوف، مع احتفاظ مؤسسي عوف بحصة إجمالية تبلغ 30% في الشركة، وتحتفظ شركة تنمية كابيتال فنتشرز بحصة 10% المتبقية في مجموعة عوف.

ومن جانبه قال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي أي كابيتال، إن الشركة تستمر في تعزيز قدراتها التنفيذية للصفقات التي تضم أطراف إقليمية، حيث نجحت الشركة في إتمام صفقات بقيمة تتخطي المليار و600 مليون دولار أمريكي خلال الـ 18 شهرًا السابقة، حيث قامت الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية في صفقات تضم جهات من مصر ودول مجلس التعاون ومناطق أخرى.

تعد هذه الصفقة استكمالا لخطط سي أي كابيتال لتعزيز مكانتها في السوق المصرية والتوسع الإقليمي وذلك بعد القيام بدور المستشار المالي لمجموعة من الشركات المرموقة خارج مصر ومنها بنك بلوم لبنان وتحالف الدار الإماراتية والشركة القابضة ADQ وبنك أبو ظبي التجاري وغيرهم في عدة صفقات بارزة.

واختتم عمرو هلال بأن نجاح فريق العمل في إتمام العديد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال الفترة الماضية والتي تشمل مستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركات مصرية جاذبة يعكس دور سي أي كابيتال الرائد في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرية وتحقيق القيمة المضافة لكافة الأطراف.