«سي آي كابيتال» يرجح استفادة الأسواق الناشئة من انخفاض الفائدة والدولار خلال 2021

رصدت وحدة بحوث بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» أهم الفرص الاستثمارية والاقتصاد الكلى فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2021.

قالت “سي اي كابيتال”، في تقريرها السنوي، إن توقعاتها لأداء الأسواق الناشئة خلال عام 2021 جاءت مماثلة بشكل كبير لرؤيتها فى بداية عام 2020، على الرغم من الاختلاف الجذرى لسنة الأساس.

توقعت استفادة الأسواق الناشئة من انخفاض أسعار الفائدة، وربما أيضا تراجع سعر الدولار، والتحسن التدريجى المرتقب فى التجارة العالمية فى ظل الترجيحات بإجراء مفاوضات تجارية أفضل نسبيا بين الصين والولايات المتحدة.

وترى أن أحد المقومات الضرورية لرؤيتها يتمثل فى تحقيق مزيد من التطورات الإيجابية على مستوى الموافقة على استخدام لقاحات فيروس كورونا وتصنيعها وتوفيرها خلال الربع الأول من عام 2021.

واشارت إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة شهد أداء متراجعا منذ عام 2018 وحتى الآن (+10% مقابل ارتفاع مؤشر MSCI العالمي+30%) كما يتداول مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حاليا بانخفاض قدره 25% مقارنة بالمؤشر العالمي.

توقعت «سى آى كابيتال» ألا يشهد الاقتصاد الكلى فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت التغطية سيناريو موحدا.

توقعت التقاء عوائد أدوات الدين الحكومية فى مصر مع أسعار الفائدة فى السوق، فى النصف الأول من عام 2021، ما يعد أحد المحفزات الأساسية لتحرير مقومات الاقتصاد الذى طال انتظاره.

ورجحت أيضا عودة النشاط الاستهلاكى بالمعنى الواسع، فى ظل ضيق فجوة الأجور الحقيقية، بعد تأخرها لمدة عام واحد نتيجة تفشى وباء كورونا.

وترى أن التحسن الكبير المحتمل فى قطاع السياحة والإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تحفيز نشاط القطاع الخاص، فى ظل البرنامج الحالى لصندوق النقد الدولي، ستدعم النشاط الاستهلاكى بشكل أكبر.

وفضلت «سى آى كابيتال» أسواق الإمارات ومصر، موضحة أن أسعار الأسهم بهما تتداول بتقييمات عادلة (12 مرة و7 مرات على التوالي) وتشهد أداء متراجعا بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق المماثلة منذ عام 2017 (على أساس تراكمي).

وترى أن الارتباط القوى بين السوق وأنشطة التداولات، والارتفاع الكبير المتوقع فى مشاركة المؤسسات/ الأجانب قد يدعم ارتفاع تقييم السوقين الإماراتية والمصرية على التوالي.

كما ترى أيضا أن أسهم القطاع المالى والقطاع العقاري/السياحة تمثل الجزء الأكبر من أسهمها المفضلة لعام 2021 فضلا عن زخم صافى الربح (تتوقع نموا قدره %30 مقارنة بالعام السابق خلال عام 2021.

وتوقعت أن تحقق الشركات المستفيدة بصورة مباشرة من نشاط السياحة (مثل أوراسكوم للتنمية مصر بسعر مستهدف 8.5 جنيه) أعلى معدلات النمو بصافى الربح خلال عام 2021.

قالت «سى أى كابيتال» أن أبرز الإيجابيات لشركة اوراسكوم تتمثل فى مشروع West-O والذى تصل مبيعاته المتوقعة إلى 30 مليار جنيه مع مبيعات متوازنة فى القطاع السياحى والعقاري، بينما تتمثل السلبيات فى ارتفاع معدلات الديون.

توقعت استفادة أسهم القطاع المالى والعقارى (مثل البنك التجارى الدولى بسعر مستهدف 85 جنيه، المجموعة المالية هيرميس بقيمة 20 جنيه، وسوديك 22 جنيه ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر 15 جنيه) من عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية والارتفاع الكبير فى أداء أسواق المال.

قالت «سى آى كابيتال» أن سهم البنك التجارى محمل بايجابيات منها اقل نسبة قروض إلى الودائع وأعلى معدلات كفاية لراس المال، بينما لديه سلبيات منها ارتفاع قاعدة الودائع بالعملة الاجنبية ما يؤثر سلبا على هامش صافى الفائدة.

وتوقعت ارتفاع استثمارات هيرميس فى قطاع سوق المال خاصة السمسرة لتمثل إيرادات بنك الاستثمار %67 من إجمالى إيرادات فترة التوقعات، بينما تتمثل السلبيات فى صافى الربح من خدمات الاستشارات.

وقالت أن مجموعة طلعت مصطفى تتميز بمركز مالى قوى إذ بلغت صافى النقدية 1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بينما تتمثل المخاطر فى ازدياد حدة المنافسة فى شرق القاهرة وتراجع قطاع السياحة.

وأضافت «سى آى كابيتال» أن سهم سوديك من الأسهم ذات المركز المالى القوى والسيولة لديها جيدة للغاية، بينما تتمثل السلبيات فى أى تأخير محتمل فى مشروع «ملاذ».

وتتوقع عودة النشاط الاستهلاكى إلى مستوياته المعتادة فى مصر، وقالت أن السعر المستهدف لسهم إم إم جروب 11.6 جنيه، وعبور لاند 9.8 جنيه، وجى بى أوتو بقيمة 5.28 جنيه).

وذكرت سى آى كابيتال: تتمثل أهم ايجابيات شركة «إم إم جروب» فى تحسن القطاع الاستهلاكى وتنوع محفظة الشركة مثل السلع الالكترونية والاستهلاكية والسيارات والاتصالات، بينما تتمثل السلبيات فى الضغوط على القدرة الشرائية التى تؤثر سلبا على الطلب على الأجهزة الإلكترونية فى حال استمرار تفشى وباء كوفيد 19.

وتتميز عبور لاند بحسب «سى آى كابيتال» بقدرتها على العمل فى مناطق غير مخترقة مثل الصعيد الذى يمثل %75من المبيعات، وإضافة قدرات جديدة، بينما تتمثل السلبيات فى تشبع سوق الجبن وارتفاع المنافسة فى سوق الألبان والعصائر.

وذكرت أن شركة جى بى أوتو قد تتحول للربحية بفضل ارتفاع الطلب واستمرار انخفاض مصروفات الفائدة، بينما تتمثل السلبيات فى زيادة حدة المنافسة عن المتوقع والضوابط التنظيمية التى قد تؤثر على ربحية «جى بى كابيتال».

وترى أن شركتى القابضة المصرية الكويتية وأوراسكوم كونستراكشون أهم المستفيدين فى القطاع الصناعى بأسعار قدرها 1.5 دولار و160 جنيه على التوالي.

كما ترى أن شركة القابضة الكويتية تحظى بمحفظة استثمارت دفاعية متنوعة بين الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات، بينما تتمثل التحديات فى انخفاض متوسط إحجام التداولات اليومية وضعف السيولة.

أما أوراسكوم كونستراكشون فتتميز بربح جيد وحجم عقود كبير فى المنطقة، بينما تتمثل السلبيات فى عملها بقطاع ذو هوامش ربحية منخفضة إضافة إلى مخاطر تزايد فترات تحصيل المستحقات.

ووضعت «سى آى كابيتال» ضمن محفظتها بعض أسهم النمو لتحقيق التنوع ( مثل القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر 18.5 جنيه، ومجموعة مستشفى كليوباترا دون قيمة عادلة).

وقالت إن شركة القاهرة للاستثمار تتميز بقدراتها الاستيعابية الكبيرة للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة مقارنة بالمنافسين، أما السلبيات فتتمثل فى ظهور أى تغييرات سلبية غير متوقعة تؤثر على تقييم الشركة مثل وضع حد أقصى للرسوم الدراسية أو الطاقات الاستيعابية أو غيرها.

أبرز الأسهم المصرية المفضلة لدى بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» خلال 2021