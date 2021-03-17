سي آي كابيتال : ثلاث مساهمين باعوا غالبية حصصهم لبنك مصر بمليار جنيه

سي آي كابيتال القابضة تفصح عن بيع ثلاث مساهمين ححصهم لبنك مصر فى إطار الاستحواذ

أفصحت شركة سي آي كابيتال القابضة،عن بيع ثلاث أطراف مساهمة (بنك ومؤسسة خيرية ومساهم)، غالبية حصصهم إلى بنك مصر، فى إطار صفقة الاستحواذ بقيمة إجمالية قدرها مليار جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح مرسل من سي آي كابيتال للبورصة الأربعاء، بيع مؤسسة الجمال الخيرية 49.2 مليون سهم ،تمثل 5% من الأسهم تقريبا، بقيمة إجمالية قدرها 231.5 مليون جنيه

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.7 جنيه، ونفذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية. ويتبقى لمؤسسة الجمال نسبة أسهم صغيرة لا تتجاوز (0.51%).

وأظهر إفصاح ثانى،بيع البنك التجارى الدولى، 68.4 مليون سهم تمثل غالب حصته فى الشركة (7%) بقيمة إجمالية قدرها 321.8 مليون جنيه.

سي آي كابيتال : CIB وإسماعيل تركى يبيعان غالبية حصصهما بقيمة 834 مليون جنيه

ونفذ عملية البيع شركة التجارى الدولى للسمسرة ،بنفس السعر. ويتبقى للبنك حصة صغيرة تصل إلى (0.71%) من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح ثالث مرسل للبورصة ، بيع المساهم إسماعيل بن على بن إسماعيل تركى، 106.8 مليون سهم ،تمثل غالب أسهمه (10% تقريبا)، بقيمة إجمالية قدرها 502.1 مليون جنيه.

ونفذ عملية البيع شركة التجارى الدولى للسمسرة ،بنفس السعر. ويتبقى للمساهم حصة صغيرة تصل إلى (1.11%) من إجمالى الأسهم.

ويرتبط المساهم إسماعيل تركى، بطرفين مساهمين فى سى آى كابيتال بحصص صغيرة، أحدهما نجله (عبد الله) الذى يستحوذ على (0.055%)، والثانية ميسون العبيدى (0.22%)،وفقا للإفصاح الثالث،بينما لم يظهر الإفصاحين الأولين ارتباط أطرافهما بمساهمين آخرين فى الشركة.

بنك مصر نفذ عرض الاستحواذ بقيمة 3 مليارات جنيه بجلسة الثلاثاء

شركات الوساطة المالية

ونفذ بنك مصر عرض استحواذها على غالبية أسهم سي آي كابيتال القابضة،بجلسة أمس الثلاثاء، بقيمة إجمالية قدرها 3.06 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.

وقالت إدارة البورصة إن بنك مصر نفذ عملية الشراء على 652.8 مليون سهم تمثل غالبية الأسهم المستجيبة لعرض الاستحواذ، وفقا لإفادة مختصرة منشورة على شاشة التداول أمس الثلاثاء.

وبلغ إجمالى الكميات المستجيبة للعرض 720.8 مليون سهم بنهاية فترة سريان الشراء ( الخميس 11 مارس )، وهى كمية أعلى مما طلبه بنك مصر.

وتقدم بنك مصر بعرض استحواذ كامل على سي كابيتال فى 11 فبراير الماضى، ووافقت الرقابة المالية على نشر إعلان العرض لمدة شهر بدأت 11 فبراير وانتهت 11 مارس الجارى.

واستهدف العرض شراء 652.8 مليون سهم كحد أقصى لاستكمال حصة البنك -كأكبر مساهم- إلى 90% أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ 51% كحد أدنى.

ونفذ بنك مصر عملية الشراء على نسبة الحد الأعلى فقط ، ليتمكن من الإبقاء على تعهده بإبقاء الشركة متداولة فى البورصة بنسبة تداول 10% من الأسهم على الأقل.

هيكل ملكية الشركة وأبرز المساهمين قبل الاستحواذ

سي آي كابيتال

ويبلغ إجمالى أسهم سى آى كابيتال القابضة مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتوزع هيكل ملكيتها (قبل الاستحواذ) بين، بنك مصر المساهم الأكبر بنسبة (24.7%)، شركة جلوبال هولدنج (10.06% ).

كما استحوذ إسماعيل بن على تركى بنسبة 7.7%، وكذلك استحوذ البنك التجارى الدولى – مصر على نسبة 7.6%.

كما استحوذت مؤسسة محمود الجمال الخيرية على نسبة 5.4%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يناير الماضى.

وأصبح بنك مصر يستحوذ رسميا على 90% من الأسهم ، ومن المقرر أن ترسل سي آى كابيتال إفصاحا جديدا للبورصة بهيكل الملكية الجديد وتشكيل مجلس الإدارة .

واعترض مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق على عرض الاستحواذ لتدنى سعره عن دراسة القيمة العادلة التى أجراها مكتب بيكر تيلى للاستشارات المالية، لكنه أثنى على الملاءة المالية للبنك وقدرته على النمو بالشركة سريعا.

وانتهت دراسة مكتب بيكر تيلى إلى تقدير السهم بقيمتين ، الأولى بنحو 5.60 جنيه فى حالة الاستحواذ على نسبة 51% فأكثر، والثانية بقيمة 5.73 جنيه فى حالة الاستحواذ على نسبة أقل من 51%.

واستفسرت الرقابة من بنك مصر فى (18 فبراير الماضى) عن بعض الأنباء والمعلومات المتداولة حول تعديل سعر عرض الشراء، ورد البنك بالنفى.

خبراء: نجاح الصفقة يرفع أصول البنك المدارة إلى 35 مليار جنيه

وتقول مصادر فى سوق المال إن نجاح صفقة الاستحواذ ،سيخلق محفظة أصول مدارة تقترب من 35 مليار جنيه تحت مظلة بنك مصر، إذ تبلغ قيمة الأصول المُدارة بـ«سى آى كابيتال» نحو 9.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما أنهت «مصر كابيتال» التابعة لبنك مصر، عام 2020 بأصول مُدارة بلغت 25 مليارا، وفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، ولدى الشركة 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2019 المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.7% من حجم السوق.

وأظهرت أحدث نتائج سنوية مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 474.6 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة مع نحو 541.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بايرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال 2019.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى الأرباح إلى 169.1 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 83.9 مليون جنيه خلال 2019.