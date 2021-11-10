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«سي آي كابيتال» تُحقق طفرة بربحية الـ9 شهور الأولى من العام الجاري وتسجل 1.2 مليار جنيه

مقابل 329 بالفترة المماثلة
أسماء السيد 11:35 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 11:35 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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تمكنت شركة “سي آي كابيتال” من تحقيق طفرة بربحيتها المجمعة عن الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2021، بمعدل صعود بلغ 270% .

ووفقًا للقوائم المالية فقد صعد صافي الربح النهائي المجمع للشركة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري وسجل 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 329 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي  .

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وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن تلك الفترة أن إيرادات النشاط ارتفعت لتُسجل 1.7 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .

أما على صعيد تعاملات الربع الثالث فقط من العام الجاري، فقد تمكنت الشركة من زيادة ربحيتها أيضًا بنتائج الأعمال المجمعة وسجلت 220 مليون جنيه مقابل 123.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2020 .

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تجدر الإشارة إلي أن شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، كانت قد حققت ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت  977.8 مليون جنيه مقابل 205.3 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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بقلم أسماء السيد

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