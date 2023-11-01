سي آي كابيتال تنهي صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.035 مليار جنيه

أعلنت شركة «سي آي كابيتال» عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.035 مليار جنيه لصالح كابيتال للتوريق، إذ كانت «تساهيل للتمويل» محيل ومنشئ المحفظة.

وأضحت الشركة في بيان لها أن إصدار شركة تساهيل للتمويل على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهراً.

وتابعت أن الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ حصدت الأولى والثانية علىP1 ، وهو أعلى تصنيف، والثالثة على تصنيف A+ وA للرابعة.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، إن قطاع سوق الدين بمصر يشهد ارتفاعًا في النشاط عبر عدة قطاعات، خاصة الخدمات المالية غير المصرفية، حيث توفر إصدارات الدين ملاذًا للشركات يضمن الحفاظ على ابقاء كفاية رأس المال في الحدود الآمنة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوظيف عوائد التوريق في تعزيز المركز المالي ومعدلات الربحية، بالإضافة للتحوط من تحركات أسعار الفائدة.

وأضاف هلال أن شركة سي آي كابيتال نجحت في إتمام 14 صفقة متنوعة منذ بداية العام بقيمة إجمالية تتخطى 38 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه، قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار الخاص بشركة تساهيل يأتي استكمالاً لجهود الكيان في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن شركة تساهيل تعد من كبرى الشركات التي تعمل على نشر ودعم الشمول المالي وضم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عباس أن قسم أدوات الدين نجح في تنفيذ 12 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 31.387 مليار جنيه منذ بداية العام، مما يمثل 42% من أجمالي إصدارات الدين غير السيادية في السوق المصري منذ بداية العام.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما قام مكتبKPMG حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيونى وحناوي للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار.