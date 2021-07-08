سي آي كابيتال تكلف مكتب كارفي لتقييم «سهولة» للتمويل الاستهلاكي

وافق مجلس إدارة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التابعة لبنك مصر، على تعيين مكتب كارفى للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة لسهم شركة سهولة التمويل الاستهلاكى التابعة.

وقالت سي آي كابيتال فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس إن هذا القرار اتخذه مجلس الإدارة بطريقة التمرير وحدد أتعاب الشركة بقيمة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

وبدأت سهولة للتمويل الاستهلاكي نشاطها نهاية عام 2019، وتخطط الشركة للتوسع خلال الفترة القادمة بمحافظات القناة : السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، إضافة إلى الشرقية ومحافظات جنوب الصعيد (قنا ـ سوهاج ـ أسوان) عبر التعاقد مع تجار جدد.

وقال حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لسهولة، إن شركته تستهدف محفظة تمويلات قيمتها 300 مليون جنيه العام المقبل (2022)، بجانب التوسع جغرافيا.

وأضاف مدنى فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن شركته تتفاوض حاليا مع أحد البنوك الحكومية على خط ائتمانى بقيمة 100 مليون جنيه، يتم توجيهه لمحفظة التمويلات، إلى جانب مفاوضات مع بنوك أخرى على حزمة تمويل أخرى لم يفصح عن حجمها.

ويشغل هشام جوهر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة سي آى كابيتال القابضة حاليا، خلفا لحازم بدران وطارق طنطاوى المستقيلين بعد عملية استحواذ بنك مصر على الشركة (مارس الماضى).

سي آي كابيتال توزع أرباحا بقيمة 200 مليون جنيه على المساهمين

هشام جوهر الرئيس التنفيذى لشركة سى آى كابيتال

ويتركز نشاط سى آى كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، ولدى الشركة 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2019 المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.7% من حجم السوق.

وووافقت عمومية الشركة فى 25 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه فى صورة كوبون بواقع (20 قرشا للسهم ).

ومن المقرر أن تصرف هذه التوزيعات على ثلاث دفعات، وفوضت الشركة رئيسها فى تحديد تواريخ الاستحقاق والصرف وفقا للسيولة النقدية المتاحة.

وأظهرت آخر نتائج سنوية مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 474.6 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة مع نحو 541.7 مليون جنيه خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بايرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال 2019.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى الأرباح إلى 169.1 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة مع 83.9 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت أحدث نتائج ربعية للشركة تراجع صافى أرباحها بشكل حاد إلى 3.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2021 مقارنة بنحو 101.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بينما ارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 508 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقابل إيرادات بلغت 494.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بنك مصر استحوذ على الشركة فى مارس بقيمة 3 مليار جنيه

محمد الأتربى رئيس بنك مصر

واستحوذ بنك مصر على غالبية أسهم سي آي كابيتال القابضة فى 16 مارس الماضى ، بقيمة إجمالية قدرها 3.06 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.

وبلغ إجمالى الأسهم المستجيبة لعرض البنك 720.8 مليون سهم بنهاية فترة سريان الشراء ( الخميس 11 مارس )، وهى كمية أعلى مما طلبه بنك مصر.

ونفذ البنك عملية الشراء على نسبة الحد الأعلى فقط (625.8 مليون سهم) ، ليتمكن من الإبقاء على تعهده بإبقاء الشركة متداولة فى البورصة بنسبة تداول 10% من الأسهم على الأقل.

وأظهرت إفصاحات لاحقة، بيع ثلاثة أطراف مساهمة (بنك ومؤسسة خيرية ومساهم)، غالبية حصصهم إلى بنك مصر، فى إطار صفقة الاستحواذ بقيمة إجمالية قدرها مليار جنيه تقريبا.

وكشف إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (17 مارس )، بيع مؤسسة الجمال الخيرية 49.2 مليون سهم ،تمثل 5% من الأسهم تقريبا، بقيمة إجمالية قدرها 231.5 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح ثان،بيع البنك التجارى الدولى، 68.4 مليون سهم تمثل غالب حصته فى الشركة (7%) بقيمة إجمالية قدرها 321.8 مليون جنيه.

كما أظهر إفصاح ثالث مرسل للبورصة بنفس التوقيت ، بيع المساهم إسماعيل بن على بن إسماعيل تركى، 106.8 مليون سهم ،تمثل غالبية أسهمه (10% تقريبا)، بقيمة إجمالية قدرها 502.1 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالى أسهم سى آى كابيتال القابضة مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين بنك مصر المستحوذ على 90% من الأسهم ،إضافة إلى آخرين يستحوذون على النسبة المتبقية .

وقالت مصادر فى سوق المال إن نجاح صفقة الاستحواذ ،رفع محفظة أصول بنك مصر المدارة إلى 35 مليار جنيه إذ تبلغ قيمة الأصول المُدارة بـ«سى آى كابيتال» نحو 9.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما أنهت «مصر كابيتال» التابعة لبنك مصر، عام 2020 بأصول مُدارة بلغت 25 مليارا، وفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة.