«سي آي كابيتال» تكلف مكتب بيكر تيلى لدراسة السهم قبل استحواذ بنك مصر

سي آي كابيتال تفصح عن تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة السهم قبل استحواذ بنك مصر

كلف مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة مكتب بيكرتيلى للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم فى إطار عرض الاستحواذ المقدم من بنك مصرعلى غالبية أسهمها.

وقالت سي آي كابيتال فى إفصاح للبورصة الأحد إن هذا التكليف يأتى بناء على طلب هيئة الرقابة المالية كاجراء اعتيادى معمول به فى صفقات الاستحواذ.

وأبدت الرقابة المالية موافقتها الخميس الماضى على نشر إعلان عرض الاستحواذ المقدم من بنك مصرعلى سى آى كابيتال.

وقالت الرقابة، إن موافقتها على نشر عرض شراء بنك مصر لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضافت فى بيان للبورصة آنذاك ،إن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض. وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ويستهدف العرض شراء 652.8 مليون سهم كحد أقصى لاستكمال حصة بنك مصر-المساهم الأكبر حاليا- إلى 90% أو شراء النسبة المكملة لسقف ال 51% كحد أدنى.

وتتولى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية عملية تنفيذ الشراء خلال فترة العرض ،بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاؤه مهام المستشار القانونى للعرض.

سي آي كابيتال : عرض بنك مصر بسعر 4.7 جنيه للسهم

وتقدم بنك مصر الأربعاء الماضى بعرض شراء رسمى للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة ،وقالت الرقابة المالية إنها ستدرسه.

ويبلغ سعر العرض المقدم 4.70 جنيه للسهم ، وقال البنك إنه ملتزم بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة بنسبة تداول 10% من الأسهم على الأقل.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، ولدى الشركة 60 فرع على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2019 المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.7% من حجم السوق.

وتقول مصادر فى سوق المال إن صفقة الاستحواذ المرتقبة من بنك مصر ،ستخلق محفظة أصول مدارة تقترب من 35 مليار جنيه تحت مظلة البنك.

إذ تبلغ قيمة الأصول المُدارة بـ«سى آى كابيتال» نحو 9.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما أنهت «مصر كابيتال» التابعة لبنك مصر، عام 2020 بأصول مُدارة بلغت 25 مليارا، وفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة.

آي كابيتال : بنك مصر المساهم الأكبر منذ أغسطس بنسبة 24.7%

ونفذ بنك مصر خلال ثلاثة شهور متصلة ( يونيو ،ويوليو ،أغسطس 2020) عدة عمليات شراء استهدفت رفع حصته فى سى آى كابيتال حتى أصبح المساهم الأكبر بنسبة (24.7%) من الأسهم.

ففى 21 يونيو الماضى نفذ البنك عملية شراء حصة (4% تقريبا) تمثل 30.4 مليون سهم من أسهم سى آى كابيتال بقيمة إجمالية 134 مليون جنيه .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.41 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركتى العربى الأفريقى ، التجارى الدولى ، المتخصصتين فى الوساطة المالية.

وارتفعت حصة بنك مصر بعد تلك العملية من 2.42% إلى 6.22% من إجمالى الأسهم.

كما اشترى البنك فى 21 يوليو الماضى 28.6 مليون سهم بقيمة اجمالية 114.5 مليون جنيه لترتفع حصته ساعتها من 7.3% من أسهم الشركة إلى 10.16% .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.99 جنيه ،ونفذتها شركتى، أرقام، وبلتون المتخصصتين فى مجال السمسرة وتداول الأوراق المالية.

وفى 12 أغسطس الماضى نفذت عملية شراء على نحو 14 مليون سهم فى صفقة بلغت قيمتها 58 مليون جنيه لترتفع حصته من 13.72% إلى 15.12%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.14 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركتى سى آى كابيتال للوساطة، وبلتون لتداول الأوراق المالية.

وفى 13 أغسطس أعلن البنك عن شراء كميلة تصل إلى 9% من الأسهم لترتفع حصته إلى 24.7 % ،ويصبح المساهم الأكبر فى الشركة.

هيكل الملكية يضم البنك التجارى الدولى وآخرون

ويبلغ إجمالى أسهم سى آى كابيتال القابضة مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها حالياً بين، بنك مصر (24.7%)، شركة جلوبال هولدنج (10.06% ).

كما يساهم إسماعيل بن على تركى بنسبة 7.7%، ويستحوذالبنك التجارى الدولى – مصر على نسبة 7.6%..

كما تساهم مؤسسة محمود الجمال الخيرية بنسبة 5.4%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يناير الماضى

ورفعت شركة مصر المقاصة فى 4 مايو الماضى القيود الفنية المفروضة على الأسهم المجمدة للمساهمين الرئيسيين بها منذ طرح أسهمها فى البورصة قبل عامين.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 330.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 381 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وكشفت النتائج المالية المجمعة تراجع ايرادات نشاط الشركة إلى 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بايرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما أظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 544.8 مليون جنيه خلال عام 2019 بنسبة نمو قدرها 46% عن 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.6 مليار جنيه خلال 2019 بنسبة نمو قدرها 39.2% عن العام السابق. ومازالت نتائج أعمال 2020 فى مرحلة التجميع والإعداد.