سي آي كابيتال تقفز بإيرادتها إلى 1.6 مليار جنيه وتضاعف أرباحها 98% فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة سي آي كابيتال القابضة-ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لبنك مصر- ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى.

وأظهرت نتائج سي آي كابيتال ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 341 مليون جنيه خلال النصف بما يقرب من الضعف (98%) مقارنة بنحو 172 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقال هشام جوهر الرئيس التنفيذي لسي أي كابيتال القابضة أن نموذج أعمال الشركة استمر في إظهار قوته على جميع الأصعدة المالية والتشغيلية، إذ استمرت الشركة في تحقيق نتائج إيجابية عبر كل قطاعات أعمال بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية على حد سواء.

وحققت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ارتفاعا فى العوائد أو العقود حد سواء، كما شهدت قطاعات أعمال بنك الاستثمار تحقيق نتائج قوية مما يبرهن على قوة إستراتيجية الشركة في مواجهة تحديات السوق.

حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تحقيق المجموعة لصافي ربح قدره 341 مليون جنيه، بالإضافة لتمديد تسهيلات ائتمانية إضافية بواقع 5.7 مليار جنيه.

سي آي كابيتال: ارتفاع محفظة التمويل بنسبة 36% إلى 15.4 مليار جنيه

هشام جوهر الرئيس التنفيذى للشركة

وبلغ إجمالي محفظة التمويل 15.4 مليار جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 36% مدعومًا بارتفاع قوي في أنشطة التمويل غير المصرفي لجميع الشركات التابعة التي ساهمت في تحقيق 81% من أجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام.

وبلغ صافي دخل الفائدة 582 مليون جنيه، بارتفاع 41% مقارنة مع العام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.7%.

وشهدت أنشطة التمويل غير المصرفي نموًا قويًا في العوائد وصافي الربح والعقود الجديدة حيث حققت شركة كوربليس التابعة للمجموعة 189 مليون جنيه صافي الربح بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الذي شهد أيضا نموا بنسبة 55% عن العام الماضي في قيمة العقود الجديدة لتبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالي العقود القائمة 12.3 مليار جنيه، كما أن الشركة تربعت على قمة السوق بحصة سوقية بلغت 16.5% بنهاية النصف الأول من العام.

ارتفاع صافى أرباح ريفى للتمويل متناهى الصغر بنسبة 72% خلال النصف الأول

سي آي كابيتال

وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، حققت شركة ريفي التابعة للمجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 157 مليون جنيه ، بارتفاع 72% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بنمو إجمالي القروض بنسبة 55% عن العام السابق ليبلغ 2.0 مليار جنيه في النصف الأول من العام.

واستمرت الشركة في تنمية تواجدها الجغرافي، حيث تمت إضافة 15 فرعا جديدا في النصف الأول من العام ليبلغ عدد الفروع 120 فى أنحاء الجمهورية.

وحققت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري نموًا مضاعفًا في حجم محفظة عمليات التمويل العقاري، ليبلغ 576 مليون جنيه بنهاية الفترة، وهو نمو بنسبة 249% مقارنة بالنصف الأول من 2021.

وحققت قطاعات أعمال بنك الاستثمار نموًا على أصعدة إدارة الأصول وخدمات الترويج والوساطة في الأوراق المالية على حد سواء، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 14.1 مليار جنيه، بارتفاع 19% مقارنة بالعام السابق.

كما شهدت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق لتسجل 44 مليون جنيه إيرادات في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من قوة العام الماضي على صعيد خدمات الاستشارات المالية.

ذراع السمسرة فى الأوراق المالية يستحوذ على 22.7% من السوق المصرية

واستمرت عمليات السمسرة في الاستحواذ على نصيب الأسد من الحصة السوقية التي بلغت 22.7% من إجمالي تنفيذات السوق المصرية خلال النصف الأول.

وباستبعاد إيرادات غير متكررة خلال العام الماضي، شهدت إيرادات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع بنسبة 36% لتصل إلى 1.612 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

بينما شهد صافي الربح التشغيلي ارتفاعا بأكثر من الضعف عن نفس الفترة بالعام الماضي بلغ 115% ليصل إلى 567 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في مضاعفة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 98% ليصل إلى 341 مليون جنيه مقارنة مع نفس الفترة بالعام السابق الذي شهدت تحقيق 172 مليون جنيه.

وقال محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال إن هذه النتائج تؤكد قوة مركز شركته المالي بما يمكنها من الاستمرار في تنويع خدماتها سواء على صعيد بنوك الاستثمار أو الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار في تطوير وتنمية مهارات فريق العمل مع السعي الدائم للمحافظة على معدلات ربحية الشركة والتي تعد الأعلى بين جميع بنوك الاستثمار في مصر.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات: التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، تداول الأوراق المالية، ولدى الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2021 المركز الثانى بترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.6% من حجم السوق.

وأصبحت سي آى كابيتال القابضة إحدى الشركات التابعة لبنك مصر منذ 16 مارس 2021 بعد صفقة استحواذ على غالبية أسهمها (90%) بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبًا.