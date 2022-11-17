«سي آي كابيتال» تقفز بإيرادات النشاط إلى 2.1 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة سي آي كابيتال القابضة-ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لبنك مصر- ارتفاع إيراداتها إلى 2.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي مقارنة بإيرادات نشاط بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة 2021.

وكشفت نتائج سي آي كابيتال المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الخميس تراجع إجمالي الإيرادات إلى 2.4 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى مقارنة بإجمالي إيرادات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأشارت إلى تراجع صافى الربح المجمع إلى 520 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها ،مقارنة بصافى ربح بلغ 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

أما على مستوى النتائج المستقلة للشركة الأم ، فقد تراجع صافي الربح إلى 194.4 مليون جنيه حتى سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 265.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

سي آي كابيتال تقفز بإيرادتها إلى 1.6 مليار جنيه في النصف الأول

سي آي كابيتال

وكشفت نتائج أعمال نصفية سابقة لسي آي كابيتال ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول الممتد من يناير وحتى يونيو الماضي 2022.

وأظهرت النتائج المرسلة للبورصة بتاريخ 25 أغسطس الماضى، ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 341 مليون جنيه خلال النصف بما يقرب من الضعف (98%) مقارنة بنحو 172 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وحققت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ارتفاعا فى العوائد أو العقود حد سواء، كما شهدت قطاعات أعمال بنك الاستثمار تحقيق نتائج قوية مما يبرهن على قوة إستراتيجية الشركة في مواجهة تحديات السوق.

حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تحقيق المجموعة لصافي ربح قدره 341 مليون جنيه، بالإضافة لتمديد تسهيلات ائتمانية إضافية بواقع 5.7 مليار جنيه.

ارتفاع محفظة التمويل بنسبة 36% إلى 15.4 مليار جنيه حتى يونيو

هشام جوهر الرئيس التنفيذى للشركة

وبلغ إجمالي محفظة التمويل 15.4 مليار جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 36% مدعومًا بارتفاع قوي في أنشطة التمويل غير المصرفي لجميع الشركات التابعة التي ساهمت في تحقيق 81% من أجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام.

وبلغ صافي دخل الفائدة 582 مليون جنيه، بارتفاع 41% مقارنة مع العام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.7%.

وشهدت أنشطة التمويل غير المصرفي نموًا قويًا في العوائد وصافي الربح والعقود الجديدة حيث حققت شركة كوربليس التابعة للمجموعة 189 مليون جنيه صافي الربح بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الذي شهد أيضا نموا بنسبة 55% عن العام الماضي في قيمة العقود الجديدة لتبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالي العقود القائمة 12.3 مليار جنيه، كما أن الشركة تربعت على قمة السوق بحصة سوقية بلغت 16.5% بنهاية النصف الأول من العام.

وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، حققت شركة ريفي التابعة للمجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 157 مليون جنيه ، بارتفاع 72% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بنمو إجمالي القروض بنسبة 55% عن العام السابق ليبلغ 2.0 مليار جنيه في النصف الأول من العام.

كما حققت قطاعات أعمال بنك الاستثمار نموًا على أصعدة إدارة الأصول وخدمات الترويج والوساطة في الأوراق المالية على حد سواء، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 14.1 مليار جنيه، بارتفاع 19% مقارنة بالعام السابق.

كما شهدت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق لتسجل 44 مليون جنيه إيرادات في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من قوة العام الماضي على صعيد خدمات الاستشارات المالية.

ذراع السمسرة فى الأوراق المالية يستحوذ على 22.7% من السوق المصرية

واستمرت عمليات السمسرة في الاستحواذ على نصيب الأسد من الحصة السوقية التي بلغت 22.7% من إجمالي تنفيذات السوق المصرية خلال النصف الأول.

وباستبعاد إيرادات غير متكررة خلال العام الماضي، شهدت إيرادات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع بنسبة 36% لتصل إلى 1.612 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

بينما شهد صافي الربح التشغيلي ارتفاعا بأكثر من الضعف عن نفس الفترة بالعام الماضي بلغ 115% ليصل إلى 567 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في مضاعفة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 98% ليصل إلى 341 مليون جنيه مقارنة مع نفس الفترة بالعام السابق الذي شهدت تحقيق 172 مليون جنيه.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات: التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، تداول الأوراق المالية، ولدى الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2021 المركز الثانى بترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.6% من حجم السوق.

وأصبحت سي آى كابيتال القابضة إحدى الشركات التابعة لبنك مصر منذ 16 مارس 2021 بعد صفقة استحواذ على غالبية أسهمها (90%) بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبًا.