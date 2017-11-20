سي آي كابيتال تفوز بجائزة أفضل شركة إدارة أصول في مصر 2017

رجب عزالدين:



حصلت شركة سي آي كابيتال الرائدة فى مجال الخدمات المالية المتنوعة على جائزة “أفضل شركة إدارة أصول في مصر لعام 2017″، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز MENA Global Investor لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة.



وقالت الشركة فى بيان اليوم الإثنين، إن فوز سى آى كابيتال للجائزة يأتى للعام الثامن على التوالى، ويعزز ريادة الشركة في مجال إدارة الأصول في مصر، ويعد هذا الحفل الذى تعده مؤسسة “مينا جلوبال “أكبر الفعاليات التي تضم شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وعلق عمرو أبوالعينين، رئيس قطاع إدارة الأصول بسي آي كابيتال على الفوز بالجائزة قائلا: لقد استطعنا صياغة نموذج نجاح متميز أتاح لنا فرصة الحفاظ على أدائنا القوي المتفوق لكافه أنواع الأصول المدارة في ظل مختلف ظروف السوق المتغيرة”.



ويعتبر فريق سي آي كابيتال لإدارة الأصول أحد أكبر مديري الأصول في مصر، حيث تبلغ قيمة الأصول تحت إدارة الشركة حاليا 7.4 مليار جم في الربع الثالث من عام 2017.



ويدير فريق إدارة الأصول أكبر قاعدة متنوعة من الصناديق الاستثمارية بالسوق المصرية، وذلك من خلال قدرته على استحداث وطرح صناديق متنوعة والتي تضمن صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، الصناديق النقدية، صناديق الأسهم سواء الاعتيادية أو التي يتم إدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعة فريدة من محافظ الاستثمار المتميزة التي يديرها فريق إدارة الأصول بالنيابة عن عملائه من المؤسسات الكبرى.

وقد تفوق قطاع إدارة الأصول بالشركة على منافسيه من حيث العائدات المحققة وتصنيف الصناديق بالسوق.



على صعيد صناديق الأسهم، يحتل صندوق “استثمار”، أحد صناديق البنك التجاري الدولي للاستثمار في أسهم الشركات المصرية المدرجة بالبورصة ، المركز الأول حيث حقق عائد استثماري بواقع 26.50% منذ بداية العام مقارنةً بأداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بواقع 16.24% في ذاتى فترة التقييم – من بدايه العام و حتى 16 نوفمبر 2017.



أما بالنسبة لصندوق “الثابت” ، صندوق بنك القاهرة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، فقد جاء أيضاً في المقدمة محققاً عائداً استثمارياً بواقع 13.31% منذ بداية العام على مستوى صناديق استثمار أدوات الدخل الثابت في السوق المصري – منذ بدايه العام و حتى 16 نوفمبر2017.



وقال أبو العينين إن الكوادر المتميزة بفريق العمل تحتفظ مازالت تحتفظ بمكانتها الريادية من حيث الأداء والقدرة على طرح مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة حيث احتلت الشركة المركز الريادي متمثلا في طرح أول صندوق استثمار نقدي وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي طرح أول صندوق مفتوح لحماية رأس المال مع خاصيه الحمايه المتجدده لمده عام في السوق المصري.



وأضاف أبو العنين إن شركته ستواصل زيادة حجم الأصول تحت الإدارة من خلال طرح منتجات مبتكرة واستمرار ريادة الأداء الاستثماري المتميز.”



جديد بالذكر أن شركة سي آي كابيتال القابضة (“سي آي كابيتال”) هى مجموعة رائدة فى مجال الخدمات المالية المتنوعة ، وتقدم من خلال مقرها الرئيسي بالقاهرة ومكاتبها في نيويورك ودبي، مجموعة واسعة من الخدمات المالية لقاعدة عملاء متنوعة من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية والمؤسسات المالية الدولية وكبرى الشركات.

وتقدم “سي آي كابيتال” باقة متميزة من الخدمات في ترويج وتغطية الاكتتابات ،الوساطة في الأوراق المالية ، البحوث ، وإدارة الأصول. كما تقوم بتقديم خدمات التأجير التمويلي من خلال الشركة الرائدة في السوق المصري للتأجير التمويلي كوربليس.



وحصدت “سي آى كابيتال” جائزة “أفضل بنك استثمار في مصر” من مؤسسة EMEA Finance لأربع سنوات متتالية من عام 2013 إلى 2016 ومن مؤسسة Global Finance لعامي 2014 و 2015.