سي آي كابيتال تفوز بالمركز الثالث ضمن استطلاع extel

أسماء السيد:فازت شركة "سي آي كابيتال" بالمركز الثالث ضمن استطلاع extel لتصنيف شركات البحوث في أسواق منطقة الشرق اﻷوسط وشمال افريقيا لعام 2018 .وقالت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أنها حصلت على ذلك المركز مدعومة بالجودة العالية لمنتجات وتقارير البحوث التى تقدمها المجموعة، موضحة أن التص

أسماء السيد:

فازت شركة “سي آي كابيتال” بالمركز الثالث ضمن استطلاع extel لتصنيف شركات البحوث في أسواق منطقة الشرق اﻷوسط وشمال افريقيا لعام 2018 .

وقالت الشركة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أنها حصلت على ذلك المركز مدعومة بالجودة العالية لمنتجات وتقارير البحوث التى تقدمها المجموعة، موضحة أن التصنيف جاء ضمن 39 شركة عالمية وإقليمية ومحلية.

وقال كريم خضر، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بـ”سي اي كابيتال” أن شركته تقوم على تقديم منتجات بحثية جديدة وزيادة عدد الشركات المغطاه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باﻹضافة إلي الاستعانه بفريق متميز من أفضل المحللين، لافتًا إلي بدء شركته تغطية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنوفمبر 2017، موضحًا أنها تستهدف تغطية 120 سهم في اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا عام 2020.